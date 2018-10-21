搞價值聯盟不如強化自己實力

2018年10月21日 01:15 中國時報 主筆室

行政院決定以已開發國家身分參與「世界貿易組織」（WTO）談判，消息一經披露，美國川普政府立刻表示讚揚，看來背後可能有美國的身影。其實，蔡英文總統2016年主政以來，經常與美國在一些議題唱雙簧，台美關係好不熱鬧。儘管蔡英文想藉共同價值體系在國際上拉幫結派對付中國大陸，但是美國總統川普盤算的卻是如何利用台灣的價值施壓北京。儘管對象都是中國大陸，推動「共同價值聯盟」是蔡英文對付大陸的手段，打台灣牌逼迫大陸讓步則是川普的權宜之計，但其中差別實不可以道理計。

蔡英文總統8月14日過境訪問洛杉磯在雷根總統紀念館的柏林圍牆前指出，雷根一生堅持自由民主的價值。在訪問巴拉圭回程過境休士頓時，更高調表示我國與美國同屬「自由經濟體系」，應該攜手合作對抗向全球自由企業施壓的國家。她9月4日在歐洲議會以錄影方式發表演說表示，台灣需要國際支持、需要與理念相同的歐洲夥伴共同努力，強調「唯有團結，才能保護我們的價值與未來」。在10月10日國慶演講中，她呼應美國副總統彭斯演說對台灣民主的肯定。至此，蔡英文有意與美國和歐洲國家成立「共同價值聯盟」的構想已呼之欲出。只是在當前川普崇尚利益、唯利是視的時代，所謂「共同價值」究竟還有多少價值與市場，值得推敲。

表面上，蔡英文倡議推動「共同價值聯盟」好像得到美國政府的迴響。美國國務卿蓬佩奧8月下旬在華府演說時讚揚台灣是科技產業大國，不啻暗示台灣已是「印太經濟計畫」的一部分。另據「美國之音」報導，川普與官員和國會議員討論將台灣納入「印太戰略」可行性。然而，兼具商人與政客雙重性格的川普高度重視利益至上與實力原則，卻不太重視自由、民主、人權等普世共同價值。對川普來說，讚揚台灣是科技產業大國只是口惠，將台灣納入「印太戰略」更只是將台灣推往火線的第一步，但被美國戴了好幾頂高帽子的我國，卻可能要為推動「共同價值聯盟」付出高昂的代價。

在川普眼中，蔡英文即使將「共同價值」唱得入雲，美國也不會對美豬、美牛雜、美製醫療產品要求我方開放進口、立法強制人民遵守智財權等議題稍作讓步。 除非我方做到以上各項要求，華府不會與我國針對美台「貿易投資架購協定」（TIFA）升級為「自由貿易協定」（FTA）進行任何諮商。

美國雖已改變對台軍售模式，將漫長的審批作業改為速審速批，但華府不會因為美台享有共同價值體系就提供我國犀利有效的武器平台，或大幅提升我國不對稱作戰能力，而是依照美國自己戰略考慮與步調推動美台軍事合作。儘管美國最近召回近半年來被中國大陸挖外交牆角的我國3個邦交國的美國大使，但是華府顯然還沒找到妥適的對應政策。近年以來，美國支持我國參加國際組織的能力已明顯下降，甚至愈來愈力不從心。

當美國在經貿、軍售、外交與國際組織都無法展現昔日超級大國的強勢作風，我國卻以與美國與歐洲形成「共同價值聯盟」而自滿自傲，恐怕不切實際，而應另謀良策。為了加入美國主導的「印太戰略聯盟」而委屈求全，為了獲得美製F-35B等武器系統而低聲下氣，為了早日與美國進入「自由貿易協定」的談判而屈從於美國的經貿壓力，是否值得，有待商榷。

蔡政府與其拚命推動「共同價值聯盟」，倒不如努力加強自己的實力與改善兩岸關係。在尋求與美國和其他國家洽簽「自由貿易協定」之前，應該進一步提升貿易自由化的準備工作。在決定用已開發國家身分參與「世界貿易組織」談判之後，就應在各個層面向先進工業國家看齊，以免為識者所笑。即使要努力推動「共同價值聯盟」，蔡政府在國內就不應做出違反憲法、違背廣大民意、箝制新聞自由與開民主倒車的行為。

蔡總統希望藉「共同價值觀」在國際爭取支持對付大陸，但正如台北市長柯文哲所形容，台灣只是「川普總統貨架上的商品」，蔡總統要清醒。

(中國時報)