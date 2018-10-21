2018年10月21日 01:15 中國時報 主筆室

台北市長柯文哲接受外媒訪問，直言「台灣不過就是美國總統川普貨架上的商品」，他還認為在中美對抗的局勢下，沒有所謂兩岸關係，只有台灣議題。言下之意，台灣不過是美國的一枚棋子而已。此言一出，立即引來藍綠的抨擊，認為台灣有其角色，也有一定的重要性，不是籌碼。

柯文哲說錯了嗎？他只是說了真話而已。以現在民進黨的兩岸政策來看，「親美反中」向美國一面倒的政策，在亞太周邊國家中算是絕無僅有。菲律賓、印度甚至越南都已經向中國靠攏，連與美國結盟緊密的日本都急著和中國改善關係，台灣卻拒絕同文同種而經濟關係又如此密切的中國大陸，可能連美國都很驚訝吧！

在美中尖銳對立的狀況下，美國當然樂得打台灣牌，川普是個商人，善於製造籌碼再喊價還價，對墨西哥邊境問題、對歐盟貿易問題不都是採取這樣的模式？

台灣總認為自己的角色很重要，但在大國博弈間能有多少自主能力？台灣自認為是美國第一島鏈的前沿，在西太平洋的戰略地位重要，但是如果不能自主，這樣的地位還不是別人手上的籌碼而已！陳水扁時代搞「一邊一國」，演成台灣被中美共管的局面，這樣的局面下當然只有台灣問題，哪還有什麼兩岸關係？

馬英九時代，因為與大陸建立和平發展的互動模式，在南海、海東海議題都可以有自己的主張，美國也只能呼應，無法主導。現在蔡英文又走回陳水扁的老路，中美關係從競爭轉為對立，台灣問題已無法由雙方共管，當然只能成為川普的商品。只不過，柯文哲沒說出口的是「隨時會被出賣」。

(中國時報)