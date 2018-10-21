2018年10月21日 01:15 中國時報 胡勇

「充斥著兩國論的分裂謬論和針對大陸的對抗思維，暴露出配合西方反華勢力，遏制大陸的險惡用心。」這是蔡英文上台以來，大陸國台辦最猛烈的一輪炮火，「兩國論」3個字更是觸目驚心。從就職演說承諾「維持現狀」到今年國慶演講通篇「一中一台」，蔡英文的兩岸政策離和平的道路越走越遠。如果一意孤行，她離被對岸公開定性為「台獨」分子也許就只有一步之遙了。

大陸不僅對蔡英文本人的演講作了「兩國論」的定調，而且對蔡政府的兩岸政策作了定性，即「兩岸衝突的製造者」和「台海和平穩定的破壞者」。由此帶來的判斷是蔡政府「只會進一步惡化兩岸關係，將台灣帶向更加危險的境地」。從這個角度來講，大陸已經看穿了蔡英文兩岸政策的本質，對蔡政府改善兩岸關係已不抱期望，下一步就是要應對局勢的持續惡化。

發言人接下來談道，「大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國一部分的法理事實，是任何人、任何勢力都改變不了的。」強調兩岸「同屬一個中國」，反對「改變台灣地位」是對蔡英文「兩國論」的進一步反彈。過去兩年多來，蔡政府的兩岸論述消極保守，「去中國化」的小動作卻是接連不斷，但由於蔡英文始終高舉「維持現狀」的大旗，並且有意識地不去碰觸類似兩國論的紅線，因此北京雖極為不滿，也只能將蔡政府定調為放縱或者支援「台獨」分裂勢力，沒有把兩者直接畫等號。如今蔡英文不僅對「台獨」明幫暗助，而且說出了獨派最希望聽到的對兩岸關係的定位表述，就差像陳水扁那樣赤裸裸喊出「一邊一國」，大陸當然會對蔡英文作出進一步定性。

但另一方面也要看到，儘管看穿了蔡英文「兩國論」的真面目，大陸卻不急於一棍子打死。首先，作為20年前「兩國論」始作俑者的蔡英文，如今一口一個「中國」固然是挑釁，但與當年李登輝和陳水扁肆無忌憚宣揚「台獨」，甚至明目張膽要將「台獨」主張入憲還是有區別的。

「兩國論」相信是蔡英文的心聲，但目前也只能是過過嘴癮，未來更不可能實現。所以大陸回敬以「自取其辱」4字。其次，蔡政府已經有一個大陸認定的「台獨」分子了。相比大剌剌自稱「台獨工作者」的賴清德，蔡英文至少還知所收斂，大陸對此也有區別。再次，如果對蔡英文的定性一步到位，那麼大陸與蔡政府之間將再無轉圜空間，同時也會限縮大陸的行動自由。

於是，在對蔡政府口誅筆伐後，國台辦發言人最後還是表態，「我們希望民進黨當局能夠幡然悔悟、棄舊圖新，重回九二共識的共同政治基礎上來，這樣才能開闢兩岸關係未來發展的願景。」說明大陸還沒有收回「答卷」，兩岸關係的門還沒有完全關閉。問題是蔡英文會幡然悔悟嗎？

(中國時報)