陳明通和楊明杰的兩岸共識

2018年10月21日 01:15 中國時報 趙春山

面對當前嚴峻的台海形勢，兩岸涉及對陸和對台事務的重要人士於10月19日，分別在台北和北京發表了重要性的談話。陸委會主委陳明通在「中國大陸改革開放40年之展望與挑戰」的國際研討會中，呼籲對岸在實施改革開放政策40年的當下，也能和台灣共同啟動「兩岸關係改革開放元年」。陳明通認為，從兩岸各自的發展經驗顯示，改革開放是「兩岸共通價值」，台灣願和中國大陸分享深化民主價值與法治的成長轉型經驗，促進相互提升與成長。

中國社會科學院台灣研究所所長楊明杰，同日在出席「十八大以來大陸對台方針政策」的學習研討會上提出，習近平從民族復興的角度談及對台政策，主要可以從六方面理解：一是國家統一是中華民族走向偉大復興的歷史必然；二是要堅定不移地團結兩岸同胞，共同致力於民族復興；三是要在民族復興的大局當中把握兩岸關係；四是所追求的國家統一，不只是形式上的，更重要是兩岸的心靈契合；五是堅定不移地為兩岸同胞謀福祉；六是中華民族偉大復興，絕不是輕輕鬆鬆敲鑼打鼓就可以實現。

就個人的接觸經驗，陳明通和楊明杰都具中國傳統的書生風範，都能理性看待兩岸關係面臨的諸多問題。目前兩岸的改革開放正受到內外環境的挑戰，而雙方在國家、民族和文化認同上存在的重大分歧，使兩岸無法制定相向而行的政策來共同面對挑戰。更嚴重的是，兩岸關係可能從「人民內部矛盾」升高為「敵我矛盾」，這就影響到中華民族的根本利益了。最明顯的例子是，中美戰略競爭對兩岸關係造成的影響。兩岸執政當局處理不當，如從民族利益的角度看，會產生「親痛仇快」的結果。

陳明通提出改革開放元年的說法有創意，他也想因此向對岸釋出善意。回顧中國大陸過去40年的改革開放歷程，它所產生的和平紅利不僅加強了兩岸人民的關係，也維持了兩岸關係的長期穩定。陳明通突顯「元年」一詞，應該是希望兩岸承先啟後，共同建立一個沿改革開放相向而行的新關係。

由於川普政府掀起中美貿易大戰，影響所及，生存和發展仍是兩岸共同面對的優先課題。陳明通強調以兩岸改革開放為經濟基礎，來塑造有利的上層建築，有給對岸參考的價值。但經驗顯示，兩岸長期經濟交流並未達到心靈契合的效果。如此看來，楊明杰對習近平對台思想的詮釋，就能填補陳明通說法留下的空白。

根據習近平的對台思想，他是從民族復興的戰略高度看兩岸問題。在這個過程當中，要「以人民為中心」推動兩岸關係發展，要以和平統一作為兩岸關係發展的目標，而和平統一必須符合中華民族的長遠利益。如此看來，改革開放不是目標而是手段。

結合陳明通和楊明杰的說法，我認為兩岸可以建立「以改革開放實現中華民族偉大復興」的共識。兩岸應坐下就此廣泛交換意見，而不是停在各說各話的階段。（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

(中國時報)