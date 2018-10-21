英派民調 證實韓流發酵

2018年10月21日 01:15 中國時報 陳冠安

自9月底以來，韓國瑜3字成為全國最熱門話題，一度在Google Trend搜尋趨勢上超過柯文哲3倍，連帶炒熱高雄的選舉氣氛。而TVBS於10月17日公布的民調，韓國瑜更以42%的支持度首度反超陳其邁的35%，讓各界開始正視韓勝選的可能。

綠營在民調發布當晚可以用「驚惶失措」來形容，僅能在政論節目表示內部民調顯示仍贏韓國瑜。或許事出突然，綠營各政治人物並未兜好數據，劉世芳和王世堅說領先12%至21%、張宏陸認為9%至10%、康裕成表示10%上下。高嘉瑜和吳子嘉則說已經五五波。如此眼花撩亂的數字，也讓人著實見識到民進黨諸公胡謅民調的本事。

由蔡英文嫡系操盤手陳明文創辦，民進黨祕書長之弟洪耀南擔任執行長的台灣世代智庫，19日公布一份由大社會民調執行、定綠營於一尊的民調，指出陳以39.8%領先韓國瑜的32.5%。其中，韓在20至49歲領先陳，陳則在50歲以上領先韓，呈現世代對決的態樣。

雖說台灣世代智庫的民調看似陳其邁領先7.3%，但事實上，其在9月19日同樣委託大社會民調執行的調查則顯示陳贏韓10.8%，且韓僅在40至49歲族群領先陳。甚者，大社會民調中心在7月27日也發布一份民調，顯示陳領先18.4%，且陳在所有年齡層皆領先韓，尤其是20至39歲，平均達24.5%。

也就是說，相同的委託與執行單位，都顯示陳其邁從7月至今，與韓國瑜的差距已縮小近11.1%，很明確發現，民進黨在高雄的選情正在崩盤。

綠營7月與10月兩份民調的未表態率分別為2成7和2成4，而在僅有3%的人決定投票意向，韓陳兩人的民調卻縮小11.1%。就可明確發現，原本支持陳其邁的選民在對陳失望的同時，並未成為綠營所謂的「沉默多數」，而是轉投給韓國瑜，顯見這股「韓流」魅力確實在高雄已然發酵。

此外，在這3個月間，陳其邁更是丟光原本在20至39歲青壯族群的24.5%優勢，甚至還倒輸給韓國瑜約3%。這一來一往將近3成的差距，其實就顯示這批注重議題而非意識形態的族群，正是陳其邁選情瀕臨崩盤的關鍵。

無論是TVBS還是綠營民調，都顯示3個月以來，高雄選民的未表態率沒有太大變動且已見底。因此若民進黨仍抱持催出沉默多數來贏得選舉，而無視這些未表態者大多係對綠營失望透頂的話，那TVBS民調所顯示，韓國瑜在1個月內於年輕選民平均增加15.5%、於市區選民增加12%、於中間選民增加8%支持率的現象，就很可能讓陳其邁連在自家民調也無法贏過韓國瑜，因為陳在這3個較受網路影響的關鍵族群中，在1個月內平均分別下降7%、9%和1%，來往間就是2成、2成和1成的差距。這樣的跡象，似乎就預告韓國瑜即將寫下台灣選舉史上的奇蹟。（作者為國家政策研究基金會助理研究員）

(中國時報)