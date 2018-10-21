在韓國瑜身上找到自己

2018年10月21日 01:15 中國時報 楊艾俐

九合一選戰打得最有聲勢的就是高雄市長韓國瑜了，連善於製造話題的柯文哲都難望其項背。

韓國瑜反映的現象是人心思變。在這個世代裡，人有多重需求，大家都希望在候選人身上找到自己的一部分，當年柯P可以當選也是靠著這種特質，一種融合有點完美又不完美，有點理想但也顧及現實的典型。例如他乾脆、直言，穿著夾克，幾乎是小市民的倒影；另方面，他智商157、敏捷銳利、外科醫生，又是小市民夢寐以求的典型。

2016年，很多美國選民也在川普身上找到自己的一部分，他直言、真實，愛美國；另方面他又是億萬富豪、氣派十足，很能滿足美國人心底的慾望。

而今，韓國瑜很多部分也是高雄市民的需求，第一層是期盼變化。20年同樣一個政黨執政，怎能不膩？花媽不管政績如何，已經做了12年，該換新面孔了。

比起陳其邁溫文儒雅，含著銀湯匙出生；韓國瑜出身基層，拿著礦泉水，坐下來吃滷肉飯，跟來來往往的人勾肩搭背，所以這是場庶民對貴族的戰爭。

他還滿足小市民的夢想，去年就單身南下，無人脈、無地緣，競逐素來民進黨控制的高雄市。小市民有妻有小不敢冒險，他來冒險，我投你一票，對我無差，反正都是苦悶、失落、憤怒的世代 。一般人對政策不敢天馬行空，但是他敢。「好！你敢，我就投你一票！」支持者就慢慢站出來了。

韓國瑜還有附加價值，他從小功課不好，高中沒畢業就到軍校，可以打動放牛班畢業生；退役後努力向學，考上東吳大學，接著是政大研究所，當了兩屆立委，是個勵志故事。2006年退隱江湖，現在願意出來，又是個沉澱後翻轉生命的歷練，人生戲劇化在他身上特別鮮明。做為理智選民，當然希望韓國瑜真的能實踐競選諾言，但他每天炫目的新聞，已經遮住了市政議題。

相對地，其他縣市選戰都打得有氣無力。連台北市長柯文哲除了前一陣子的學姐外，似乎並無高潮。也難怪，2014年柯P以高人氣素人當選後，每天看到的他是耍嘴皮，為自己作秀，28小時內騎車從南到北完勝。但大巨蛋未解決，青年社會住宅進度緩慢，部屬無奈他陰晴不定的領導風格，紛紛求去。目前看來因為他沒有藍綠惡鬥包袱，民調一路領先。但如果柯文哲這次敗選，主要還是輸在庶民的支持，也證明政治人物需要言行合一。

高雄市民已經給了民進黨20年，不欠民進黨了，20年高雄經濟還是不振，是該換人做做看。其實，台灣人也不欠民進黨了，已經給了他們兩次機會；民進黨必須證明自己是可以領導，而且有能力突破當前種種困局，否則像國民黨一樣被唾棄，也是民主常態。 （作者為資深媒體人）

(中國時報)