台商控國合會 扯後腿訛詐

2018年10月21日 01:15 中國時報 張孝義 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

巴拉圭台商施君謀怒控外交部官員訛台商，造謠抹黑。（施君謀提供）

蔡政府執政兩年多，中美洲的巴拿馬及薩爾瓦多相繼斷交，鞏固邦誼成了外交重要政策，不過，巴拉圭台商施君謀控訴，前總統李登輝任內的重要外交政策「巴拉圭東方市近郊設立東方工業區」開發案，卻因負責執行的外交部國合會人員陽奉陰違，甚至在巴拿馬以公費成立的公司向巴拉圭標購工業區，根本是扯後腿訛詐投資台商，造成台商上百萬美元損失，鞏固邦誼成了幹話政策。

隱匿建廠 拍賣工業區

不過，政府在得知他準備購買2公頃土地設立工廠，就協商施擴大規模為工業區，並簽約由民間自備3成資金，中國輸出入銀行提供7成貸款，1996年舉行盛大的動工儀式。海合會更名國合會改隸外交部後的祕書長羅平章，不支持開發案，利用延宕核撥貸款的方式阻擾，李登輝1997年的「太平之旅」訪問巴拉圭，才使得東方工業區敗部復活。

設公司標購 斷電趕人

貸款雖全數撥付，國合會卻不顧先前撥款延宕，及合約廠商享有30個月還款寬限期，向廠商催繳本息，雙方協商決定採「以債入股」方式解決紛爭，接續羅平章處理工業區案的國合會副祕書長李栢浡，卻不執行和解案，隱匿工業區已賣出34個單位，並有8家廠商已建廠生產的事實，向巴拉圭法院以「無人進駐」為由，提出拍賣工業區，再以公費在巴拿馬成立巴拿馬商巴拉圭合成有限公司購得工業區，並將工業區斷電，逼走5家廠商，現在還在打官司。

施君謀氣憤的說，國合會不但沒有協助台商發展巴拉圭經濟進而增進兩國友好，還扯後腿訛台商，浪費國家資源，真是「呷人夠夠」，什麼鞏固邦誼的政策，都成了幹話。

(中國時報)