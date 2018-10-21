台商控國合會 扯後腿訛詐

台商商出示巴拉圭東方工業區廠房照片駁斥國合會「荒地、鐵皮屋」的說法。（台商提供）

友善列印
中國時報
／台北報導
巴拉圭台商施君謀怒控外交部官員訛台商，造謠抹黑。（施君謀提供）

蔡政府執政兩年多，中美洲的巴拿馬及薩爾瓦多相繼斷交，鞏固邦誼成了外交重要政策，不過，巴拉圭台商施君謀控訴，前總統李登輝任內的重要外交政策「巴拉圭東方市近郊設立東方工業區」開發案，卻因負責執行的外交部國合會人員陽奉陰違，甚至在巴拿馬以公費成立的公司向巴拉圭標購工業區，根本是扯後腿訛詐投資台商，造成台商上百萬美元損失，鞏固邦誼成了幹話政策。

隱匿建廠 拍賣工業區

不過，政府在得知他準備購買2公頃土地設立工廠，就協商施擴大規模為工業區，並簽約由民間自備3成資金，中國輸出入銀行提供7成貸款，1996年舉行盛大的動工儀式。海合會更名國合會改隸外交部後的祕書長羅平章，不支持開發案，利用延宕核撥貸款的方式阻擾，李登輝1997年的「太平之旅」訪問巴拉圭，才使得東方工業區敗部復活。

設公司標購 斷電趕人

貸款雖全數撥付，國合會卻不顧先前撥款延宕，及合約廠商享有30個月還款寬限期，向廠商催繳本息，雙方協商決定採「以債入股」方式解決紛爭，接續羅平章處理工業區案的國合會副祕書長李栢浡，卻不執行和解案，隱匿工業區已賣出34個單位，並有8家廠商已建廠生產的事實，向巴拉圭法院以「無人進駐」為由，提出拍賣工業區，再以公費在巴拿馬成立巴拿馬商巴拉圭合成有限公司購得工業區，並將工業區斷電，逼走5家廠商，現在還在打官司。

施君謀氣憤的說，國合會不但沒有協助台商發展巴拉圭經濟進而增進兩國友好，還扯後腿訛台商，浪費國家資源，真是「呷人夠夠」，什麼鞏固邦誼的政策，都成了幹話。

(中國時報)

瞎說廠房是鐵皮屋 鞏固邦誼成幹…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。