瞎說廠房是鐵皮屋 鞏固邦誼成幹話

2018年10月21日 01:15 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

本該是促進與巴拉圭邦誼的東方工業區開發案，外交部國合會不但訛台商造成百萬美元損失，副祕書長李栢浡在立法院報告時，稱東方工業區建設都是臨時搭蓋的鐵皮屋，更指開發台商施君謀在巴國法院有背信及詐欺案，公報並見諸網路，施君謀知悉後返台具狀控告前外交部長林永樂、國合會副祕書長李栢浡涉嫌誹謗，正由台北地檢署偵辦中。

外交部2016年初給立法院的「中央政府總預算審查」書面報告中，就「有效管理台巴（拉圭）工業區以促進國際合作經貿發展」案中，指「陳怡愷（原園區聘請管理經理）及施君謀背信及詐欺案」仍在巴國法院進行，列入立法院公報並上網。

國合會副祕書長李栢浡，2016年5月31日又在立院委員會中，指稱東方工業區案完全沒有做評估、根本連可行性都沒有；工業區內都是臨時搭蓋的、搞那個行政區都是鐵皮搭起來的；訓練中心也是用杉木搭建起來的…。

施君謀說，這些內容根本胡說八道，陳怡愷是背信及詐騙案的被告，他只是關係人。海合會1994年11月就赴巴拉圭實地考察，並製作了95頁的「巴拉圭東方工業區開發計畫」案可行性評估報告，哪裡是沒有評估。

更誇張的是「鐵皮屋」說法。施君謀說，東方工業區不但有正式廠房建築，且本有8家工廠已入駐生產，反而是國合會掌控工業區後對廠商斷電，逼走5家工廠。行政中心接待過巴國工商部長、國會議員，這些政要也參觀了園區內的工廠，怎麼可能是鐵皮屋？外交部不給資源、扯後腿，還在背後中傷抹黑，所以一定告到底。

(中國時報)