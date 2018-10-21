父重傷 母女雙亡路跑永缺席

2018年10月21日 01:15 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

國道中山高台南下營路段，20日凌晨傳出重大車禍，薛乃壬駕車載同事南下出差，因未注意車前狀況，追撞前方由曾姓男子駕駛的轎車，撞擊力道造成2車失控翻覆，曾男轎車再遭後方來車撞上，他的邱姓妻子及5歲女兒彈出車外當場死亡，他也重傷住進加護病房，原先一家人開開心心要到高雄參加路跑活動，一場事故天人永隔。

台南市政府消防局昨日凌晨1時許據報，中山高南下297.7公里處發生汽車追撞事故，且有人受困車內，救援人員抵達現場，見到1名女性躺在中線車道已死亡；另一部事故車下方赫見女童壓在車底，救出時已無生命跡象。

國道警方調查，由薛乃壬駕駛的白色轎車，行駛在中山高下營路段內線車道時，疑似未注意車前狀況，直接撞上前方曾男駕駛的紅色轎車，兩車當場翻覆橫在路中，坐在後座的曾男妻子及女兒彈出車外；後方駛來的轎車因反應不及，又撞上曾男轎車，葉姓司機趕緊下車通報。

警消到場時曾男妻女已死亡，消防人員將另外受傷3人送醫，薛男及同行友人僅受輕傷，隨即到國道警隊部製作筆錄，曾男手術後在加護病房觀察，還不知道妻女已經不在人世。

曾妻家屬聞訊連夜從嘉義南下，邱母見女兒、外孫女殞命，當場崩潰哭喊「阿嬤救不了妳們啊！」據了解，曾姓夫妻都有聽力障礙，雙方透過網路結識，結婚5年多，感情很好，放假就會出遊，近年兩人迷上路跑，正好周末高雄有活動，一家三口一起出門，沒想到竟遭此橫禍。

肇事的薛男經死者家屬要求才出面道歉，他說該路段視線不良，沒注意車況才會撞上。雖家屬指薛男車速表停在130公里，質疑飆速惹禍，但他否認超速，強調自己也有小孩，能感受失去親人痛苦，不斷低頭認錯，昨日下午在殯儀館相驗時，現場也擲筊請求死者原諒。

警方表示，3名駕駛酒測值均為0，薛男與葉男依過失致死罪嫌送辦，檢方訊後諭令薛15萬元交保、葉無保請回。

(中國時報)