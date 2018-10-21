糾眾狂鬧管委會索800萬 仙女收押

2018年10月21日 01:15 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

如此惡鄰。綽號「仙女」的39歲江姓女子，自稱是竹聯幫文武堂分子，日前社區洗刷大樓外牆時，她聲稱「髒水潑到我家！」要求管委會賠償800萬元，找來大批黑衣人天天跑進社區鬧事、放鞭炮，住戶膽顫心驚，台北市警方經連月蒐報，日前逮捕江女在內的15名犯嫌，她因犯嫌重大、態度惡劣被裁定收押。

大同警分局指出，江女前科累累，與文武堂張姓大哥交好，對外也自稱是該堂分子。去年她發現居住社區管委會公積金有1000多萬，開始想方設法意圖染指。

去年11月社區進行大樓外牆粉刷，江女聲稱有汙水潑進她家庭院植栽及寵物，藉此索討800萬精神賠償，管委會無法接受，江指使魏姓、林姓等幫派分子，不斷前往大樓尋釁。

眾人滋事手段包括亂放鞭炮、在中庭大吼大叫、與保全拉扯衝突，甚至敲鑼打鼓，大喊「我要和解」，又或批評管委會有問題，要推派江女當新主委，每天都有許多黑衣人在社區游走，導致住戶嚇得不敢走大門，都選擇從後門進出。

管委會後來支付48萬，希望息事寧人，但江女卻看上主委位置，繼續叫黑衣人跑進社區，說是要幫她宣傳造勢，舊的管委會帳目不清，她當上主委就會好好清查，又鬧了大半年。

住戶日前忍無可忍，十餘人集體向檢警報案，大同分局經連月蒐報，17日兵分多路，逮捕江女等15名犯嫌，依恐嚇取財、妨害自由、傷害、毀損等罪嫌送辦。江女開庭時否認恐嚇，強調自己是討應有權利，辯稱黑衣人都是看不慣去助陣的朋友，由於避重就輕、犯嫌重大，遭法院裁准收押，消息傳出讓社區居民都鬆了一口氣。

(中國時報)