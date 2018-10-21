錢拿不回來 76歲翁毒殺60歲嬤自盡

2018年10月21日 01:15 中國時報 邱立雅／竹縣報導

新竹縣一名60歲鍾姓女子陳屍家中車庫，家屬發現後報案，警方調查鍾女身上無明顯傷痕，疑似服用藥物，排定本月22日解剖以釐清案情，經調閱鍾女通聯紀錄，發現她與一名76歲張姓男子往來密切，警方請張男19日晚間到警局說明，不料張卻在當日服毒自盡，留下遺書坦承殺害鍾女。

鍾女的孫女17日傍晚，在家中車庫發現阿嬤倒在車上，嚇得趕緊報案。家屬原以為可能是酒醉不慎噎死，警方到現場後發現案情不單純，因鍾女人在後座，汽車鑰匙卻不見蹤影，於是調閱監視器追查，發現有不明人士步行離開鍾家車庫，鎖定該人可能就是凶手。

警方調閱鍾女通聯紀錄發現，她與一名張姓男子聯繫密切，警方19日通知張男到警局說明，不料張男卻在當日晚間服毒自盡。張男家屬表示，19日傍晚就看到張男在客廳磨粉，晚間8時在家中遍尋不著張男，最後在家後方的田地才發現倒地身亡的張男。

張男家屬同時發現一封遺書，上頭寫著鍾女陸續向她借款5萬、6萬不等，「錢永遠拿不回來」，因自己不願意坐牢，「不得已才解決掉她」。遺書中也透露對太太的歉意，並叮嚀兩個小孩要好好孝順媽媽。

鍾女平日擔任看護，與張男兩人關係為何，雙方家屬並不清楚。因兩人死亡後皆口吐白沫，檢警懷疑張男先毒殺鍾女，再服下相同毒物自盡，確切死因還須待22日解剖後才能釐清。警方目前朝殺人罪偵辦，並持續調閱監視器，調查兩人當日行蹤。

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(中國時報)