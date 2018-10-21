高慧君未生子 母憂心對不起鄒族

鄧志鴻（左起）、施易男、楊貴媚、高慧君、吳皓昇昨出席攝影展記者會。（蘇蔓攝）

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中國時報
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2018台北國際攝影節即日起至28日在中正紀念堂舉行，今年以「藝人攝影展─星光人家」為主，策展人黃華安首邀11位藝人共襄盛舉，楊貴媚、施易男、鄧志鴻、吳皓昇20日出席記者會。平時喜歡拍有孤寂感偽情人照的高慧君昨說：「從我爸斷氣那天，好像把我愛情的感覺帶走了，如果再談戀愛，一定要比我單身的時候更快樂，這樣談戀愛才有意義。」

高慧君說，現在她和媽媽是快樂的單身女郎，「我覺得人生沒有一定要怎樣，人生太執著就會有執念。」她笑稱，媽媽擔心鄒族人口太少，2個妹妹又已婚未生，所以一天到晚催她，「可能看我快過期，媽媽會怕吧，媽媽說我再不生，會不會對不起民族。」

楊貴媚沒膽拍私密照

高慧君平時會拍私密照，但成功率太低，楊貴媚被問敢不敢拍私密照？她秒回：「我卒仔，我不敢，有些人相機壞了或掉了，但私照還是看得到，很可怕。」高慧君傳授她只拍線條就好，臉不用入鏡，讓楊貴媚有點心動：「妳這樣撩我，我回去試一下。」

吳皓昇喜歡拍人像，生活紀錄中9成5都是拍老婆文汶，「所以我把老婆以外的生物都挑出來」，這次展出一幅以「豬」為主題的特寫照。施易男的作品與愛及媽媽有關，另外還有張鈞甯、徐麗雯、徐樂眉等人參展，張鈞甯將把作品義賣所得捐予世界展望會。

(中國時報)

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