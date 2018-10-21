謝盈萱戴口罩隔離星味

2018年10月21日 01:16 中國時報 李承陽 專訪

謝盈萱憑電影《誰先愛上他的》入選金馬準影后，周遭友人和粉絲都投以極大期待，甚至稱她為「台灣之光」，在眾多喝采及鎂光燈籠罩下，她卻形容：「我不是一個明星，我是凡人的出頭。」她把舞台上跟舞台下的自己分得很清楚，協助她切割兩種身分的神器，就是口罩。

戴口罩的習慣，謝盈萱早在演舞台劇的時期就已養成，跟一般演員用來變裝的目的不同，而是因她隨時要背台詞，嘴巴會動個不停、也會不自覺做出臉部表情，所以用口罩遮掩，「我隨身都攜帶口罩，加上我是習慣搭大眾交通工具的人，有口罩就能自我隔離，所以用量超大。」

今年38歲的她目前還不打算為人母，笑稱沒錢凍卵，但有研究過領養一途，「我真的查過領養的資料，但我資格不符，好像單身女子無法領養。」她相當重視教育，曾想過考研究所到藝術大學教課，「想想我辦不到，全班若40人，我每一個都想要顧好，會累死。」

拍片收入比以前少

謝盈萱今年金鐘、金馬皆入圍，從舞台劇跨到影像相當成功，她透露若沒能來到電視、電影圈，會繼續深耕劇團，「而且我還一直想寫一個補助案，找幾個朋友一起去國外駐村，做藝術交流。」她也自嘲：「現在拍電影就拿不到補助了吧，政府可能以為我很有錢了，其實現在收入沒有演舞台劇的時候多。」《誰先愛上他的》11月2日在台上映。

(中國時報)