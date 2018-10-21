李鴻其弄假成真險吞子彈

2018年10月21日 01:16 中國時報 徐桐炘 專訪

演員李鴻其2015年拿下金馬最佳新演員獎後歷經一年空窗期，雖有戲找上門卻全部婉拒，隔年唯一接演的《幸福城市》再獲青睞入圍最佳男配角獎，他在片中飾演的「小張」經歷被老婆劈腿的悲慘遭遇，還被五月天石頭飾演的「小王」用權勢欺壓，痛毆、塞子彈進嘴裡，未料一不注意，「子彈真的滑進喉嚨裡，現場趕緊吐一堆東西出來。」

李鴻其笑言若誤食子彈，恐得吞通腸劑才能排出，卻被導演何蔚庭嗆：「不要跟羊癲瘋一樣。」其實他是「真吐」，足見其入戲程度。他表示拍完2年都還沒「出戲」，日前途經陽明山，再度想起和法國女星露易斯葛林柏（Louise Grinberg）在該地共演的情景，上月在多倫多影展再見對方，口氣也瞬間變成「小張」，他甚至在看完片後因陷入陰鬱產生「後遺症」，「一直胸悶，我回來還去就醫照X光。」

獨處成為表演養分

自認常因過度投入角色情緒被周遭的人說「怪」，李鴻其談起拍《醉‧生夢死》產生愛上女主角張寗的心境，和當時女友李亦捷坦承此事並分手，他仍與前女友維持友好關係，會互相關心彼此作品，陷演戲瓶頸時也會討教切磋。

李鴻其的生活被電影和音樂包圍，他自剖每日作息，早上8點起床打鼓暖身，接著看書看電影，晚上再出去攝影，幾乎一整天都不需要與人接觸，他笑言朋友超少：「如果我在家發生了什麼事情，應該不會有人發現吧！」他動起想在山區隱居生活的念頭，「在劇組和很多人相處，休息時就想回歸一個人。」獨處成為表演的養分之一。《幸福城市》26日上映。

(中國時報)