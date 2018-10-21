千葉巡禮 母親牧場飽覽浪漫花海

2018年10月21日 01:16 中國時報 何書青 報導

在母親牧場裡，能看見可愛的羊群在草原上盡情奔跑。（母親牧場提供）

船橋安徒生公園內充滿浪漫的歐風建築，還可見到安徒生童話中角色的蹤跡。（千葉縣提供）

香取市的佐原有「小江戶」之稱，遊客可乘舟悠遊在古色古香的美景中。（千葉縣提供）

母親牧場裡有多款做成動物造型的可愛餐點。（母親牧場提供）

銚子市以特別的溼仙貝聞名，在「銚子電鐵-溼仙貝站」，遊客還能親手烤製。（何書青攝）

館山市的「Sea Days」除了有教練帶遊客玩SUP衝浪，還能在海灘上做療癒性十足的瑜伽。（千葉縣提供）

全世界旅人飛到東京時，最熟悉的成田機場、東京迪士尼樂園都位於日本千葉縣，但遊客往往在機場落地後便直奔東京，或拜訪完米老鼠後就回東京，讓千葉縣雖默默迎來高量遊客，卻無奈多是短暫過客。事實上，千葉縣有許多迷人的好玩景點，童話主題公園、牧場、海灘、溫泉、古色古香的小江戶，還能手作獨特的「溼仙貝」、夜捕如夢似幻的海螢火蟲等，且住宿費相較於東京便宜得多，值得停留兩三天好好遊玩。

安徒生所編寫的《醜小鴨》、《國王的新衣》、《小美人魚》、《賣火柴的小女孩》等童話故事陪伴每個人的童年一起成長，這位家喻戶曉的童話大師於1800年代生活的丹麥田園風光，在與迪士尼樂園相距不遠的船橋市化作「船橋安徒生公園」，園內不時可見經典童話角色們的蹤跡，不僅成為大小朋友都愛的熱點，近年更因園內照片在IG上暴紅而吸引更多遊客，獲得日本主題樂園第3名的好評價。

走進安徒生童話世界

占地超過30公頃的園區裡充滿歐式城堡建築、農村莊園和漫步小徑，安徒生當年所見的視野彷彿在此重現，隨處都是拍網美照的浪漫景色，不只適合年輕人來郊遊、烤肉或約會，這裡更是兒童的天堂，有日本數一數二規模的戶外運動設施，能讓小朋友盡情「放電」；玩累戶外設施時，也可到兒童美術館區欣賞劇場表演，或體驗棉花栽採紡織、陶藝、版畫、染布等特別活動。

千葉縣的富津市也有一個能充分感受大自然療癒力的「母親牧場」，這座可俯視富士山的美麗牧場有著感人緣由。興建者是產經新聞和東京高塔的創辦人前田久吉，他自小生活在困苦的農民家庭，兒時常聽見母親說著：「要是家裡有頭牛，生活就會好多了！」他便有了要好好發展日本畜牧業的想法，並希望將此牧場獻給已故母親，因而命名。

母親牧場擁250萬平方公尺的廣大園區，所有想像得到或想不到的遊樂設施一應俱全，除了主打能親近多種動物和四季不同的壯觀花田，甚至還有摩天輪、迷你快車、森林迷宮等遊樂區，別以為都是給小孩子玩的，這裡還有高空彈跳、空中滑索等刺激設施讓膽大的人來挑戰；靜態活動也多采多姿，可依季節摘水果、摘可食用的油菜花、體驗各種DIY工房等，一天玩不完的遊客不妨在此露營或留宿山莊。

仙貝是日本最出名的零食之一，一般嘗的都是乾乾脆脆的口感，但千葉縣銚子市卻以特別的「溼仙貝」聞名，最廣為人知的就屬銚子電鐵的溼仙貝。當年銚子電鐵因面臨倒閉的財務危機，對外發起買溼仙貝救電鐵的活動後大獲回響，甚至比電鐵本業還賺，也讓企業起死回生。而後開設的「銚子電鐵－溼仙貝站」，讓遊客親手烤製溼仙貝，並依個人喜好加上各種豐富配料，品嘗軟中帶硬、滋味香濃的獨特仙貝。

小江戶回味歷史風情

此外，在銚子市還可到「地球呈現圓形展望台」感受四面環繞大海的震撼美、爬上日本難得開放遊客攀登的犬吠埼燈塔，燈塔下還有日本唯一的「幸福白色郵筒」，據說在此寄出信件便能獲得幸福。

沿海的館山市被稱「海城」最適合喜愛親近海洋的遊客，特別推薦看似是咖啡廳的「Sea Days」，店內有教練帶領玩SUP衝浪，特別的是還可做療癒性十足的海灘瑜伽；到了夜晚，館山出名的追海螢火蟲活動登場，遊客能在專家的指導下，親手捕撈發出夢幻藍光的海螢火蟲。

若嚮往復古風的日本，香取市的佐原有「小江戶」美稱，離東京僅1個多小時車程，城鎮上留有江戶時代的迷人街景，沿路舊日式建築中充滿特色商家可逛，還能乘著船舟細細感受時光倒流的歷史風貌；千葉市的見濱園則能拜訪優雅的日式庭園，在和室邊賞景、邊品嘗特色糕點及認識茶道。

(中國時報)