東離劍遊紀 快閃店吸日粉朝聖

快閃店處處都是打卡景點，粉絲可以邊喝邊拍。（陳俊吉攝）

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中國時報
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快閃店將維持1個月。（陳俊吉攝）

《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀2》與日本最大的動漫周邊連鎖店安利美特，在台推出主題咖啡快閃店，為期1個月，特別的是，這次有別以往與日本動漫合作的模式，多數的周邊由台灣設計團隊打造，店內必打卡的東離劍遊紀手牌，每個角色都台味十足，凜雪鴉拿雞排、殤不患拿燒餅油條等，儼然成為台灣觀光宣傳大使。

本次咖啡店屬台灣原創企畫，日本的Gratte專門店也引進舉辦，但主題飲品是台灣限定，有不少日本粉絲已到官網上揪團，要來特地來台品嘗，加上劇中角色手持台灣特色美食，讓不少海外粉絲不僅要來快閃店朝聖，也順便大啖台灣人氣小吃。

插畫大賽下月徵集

快閃店內超好拍，內用採站位，每張桌子的桌面都是《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀2》主題照，除了手牌，還有大型立牌，日版角色繪圖、立體偶圖、Q版偶圖全都有，且每點一杯飲料都會隨機送出角色杯墊。

此外，《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》的插畫大賽11月1日開始徵集，無論是1、2季或者外傳《生死一劍》的角色皆可，風格內容、主題不限，快燃燒對心儀角色的小宇宙，獲獎人可將豪華獎金與豐盛大獎抱回家。」

Thunderbolt Fantasy

東離劍遊紀×animate cafe

■地點：animate cafe 台北出張店

台北市中正區中華路一段39號1樓（台糖大樓旁）

■活動期間：即日起～11月11日（日）

■營業時間：12:00～20:00

(中國時報)

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