迷途未遠任道行昨是今非徒遺憾

2018年10月21日 01:16 中國時報 李承陽 ）

永夜劇場，奇夢人與魔始，正進行一場深度對談，相似的兩人，相仿的行為模式，相互刺探的心機，一場波濤洶湧的心理激戰，奇夢人絕不落於下風；同時，小七受玄脈寶鑑影響，與九天玄尊意識交會，終於從中了解末日之初的由來，宿命之戰，無可避免，他將執行天意，伸張正義！

月霜庭中，雲忘歸偕同豁青雲等聖龍四使，當面指證樂尋遠乃邪染源頭，掌氣倏發，藏匿庭中的崇邪劍，赫然現形，引得群眾嘩然，極端衝突，一觸即發，樂尋遠正待辯解，崇邪劍卻驚現認主之舉，正道群俠圍勦之際，唯獨邃無端獨排眾議，欲護摯友！

一口嶄崖劍，三段塵世緣，劍禪覓心深諳因果，締造業報，天山絕頂，一護葉小釵之身軀，二斬長日錕鋙之狂圖，三啟風月莫容之關隘，最終的至神一劍，最後的一劍入魂，無止無休的劍道，誰將畫下句點？誰又將開闢嶄新的路？各方緊逼之時，談無慾竟有了意外舉動。

過去不可逆，來者不得追，是回到現實，在永恆的追憶中抱守憾恨，了卻此生？還是留在過去，訴諸一切，扭轉習煙兒的悲劇？冽紅角內心煎熬許久，終於下定決心，關鍵時刻，玄默之間內，瘖重耳為私心得逞，協助女帝計畫，不容冽紅角脫序妄為，欲知一連串精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂驚濤》第35章：烽火十日：滅界；第36章：歲月留憾。

(中國時報)