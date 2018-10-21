《精靈寶可夢》劇場版 蘆田愛菜超齡獻聲

《劇場版 精靈寶可夢 我們的故事》描述人與寶可夢間的羈絆與奇蹟，帶來滿滿正能量。（曼迪傳播提供）

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中國時報
報導溫博鈞
川榮李奈與蘆田愛菜分別聲飾開朗女孩利莎（左）與千金小姐拉茹果。（曼迪傳播提供）

《精靈寶可夢》自動畫和遊戲推出以來，不僅在日本國內及亞洲地區造成風潮，歐美地區也造成一股旋風。受到全世界粉絲期待的最新。日本寶可夢公司和傳奇影業攜手合作準備推出真人版電影，廣受全球各地粉絲喜愛。

《劇場版 精靈寶可夢 我們的故事》於日本上映前舉辦了特映活動，邀請了山寺宏一、川榮李奈、蘆田愛菜、大倉孝二、野澤雅子、濱田岳、中川翔子、松本梨香及矢島哲生導演等，聲優巨星齊聚一堂，熱鬧非凡。

從小就是《寶可夢》迷

山寺宏一先生連續21年以特別嘉賓（聲優）身分參與劇場版，他表示：「由於每次都是不同的角色，因此有種挑戰新作品的心情。」而當天正好是蘆田愛菜14歲生日前一天，各聲優們也為她慶祝，蘆田愛菜發表了未來一年的抱負，由於致詞時像個小大人般成熟，讓川榮李奈不禁看著她問：「妳真的才14歲嗎？聽起來像是20幾歲啊！」

有日本天才童星之稱的蘆田愛菜，為片中徘徊於森林之中的神祕少女拉茹果發聲並提到：「從小就愛看《精靈寶可夢》，很高興能有機會為劇場版配音，這角色感覺就好像代替我進入了電影的世界，真是太開心了！」《劇場版 精靈寶可夢 我們的故事》12月7日在台上映，預售票券將於11月1日中午12點於博客來及金石堂網站開賣。

(中國時報)

迷途未遠任道行昨是今非徒遺憾 蘆田愛菜入戲太深回不來

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