日月潭花火音樂會 台灣大打造戶外百老匯

2018年10月21日 01:16 中國時報 陳大任 報導

台灣大日月潭花火音樂會今年有如戶外百老匯，台上台下跟著音樂搖擺，音樂會更以長達5分鐘的煙火秀，為活動畫下閃亮句點。（陳大任攝）

台灣大日月潭花火音樂會昨（20日）晚開唱，在西方經典《Mamma mia》、《卡門》，與華文電影《搭錯車》名曲〈酒矸倘賣嘸〉的嘹亮歌聲伴隨燦爛煙火，一開場就讓現場民眾熱血沸騰，有如戶外百老匯，讓近3萬名觀眾感受「Music Line, Dance All Night」歌舞魅力。

今年音樂會以「歌舞線」為主題，並突破以往編制，不僅邀請到李佳薇、張心傑、首席男高音王典及「勇敢追夢計畫3.0」嘻哈雙人組合S.T.F.抒天弗，更首次加入國立台灣藝術大學舞蹈系學生舞團，在指揮江靖波帶領的75人大型編制「樂興之時管絃樂團」，共同演繹音樂歌舞劇經典名曲。

喔熊親吻主持人扮情侶

台灣大連續11年舉辦日月潭花火音樂會，年年擠爆活動會場，成功結合在地景觀與文化，成為日月潭年度音樂盛事。台灣大總經理鄭俊卿表示，為了不辜負廣大樂迷期待，每年總是挖空心思、推陳出新。今年再度自我突破、加入舞蹈創新元素，打造百老匯等級演出規格，儘管演出版權授權金為史上最高，但台灣大不惜成本，就是希望讓這場年度盛事一年比一年更加精彩、更有看頭。

鄭俊卿亦開心分享台灣大今年不僅連續第7年獲得道瓊永續指數在公司治理、環境永續、社會參與等三方面的肯定，更勇奪「世界指數DJSI World」全球電信業第一名，面對5G新工業革命世代的來臨，台灣大未來將以更多的創新能量和社會參與，回報各界對我們的高度期許。

音樂會正式開演前，台灣觀光代言人超級任務組長「喔熊」與新生代年輕舞蹈家們搶先登上舞台，當瑞典國寶級樂團ABBA的經典歌曲〈Mamma Mia!〉音樂一出，帶領現場觀眾群起舞動；「喔熊」還與主持人擔任Kiss cam扮螢幕情侶，導播鏡頭帶到台下觀眾，有人蜻蜓點水浪漫輕吻，有人大方放閃火熱擁吻，台上台下粉紅泡泡滿天飛。

S.T.F.抒天弗唱追夢路

勇敢追夢計畫3.0雙人組合S.T.F.抒天弗，是台灣大攜手福茂唱片打造流行樂壇的明日之星，全新數位創作單曲〈Time to Go說走就走〉，MV自10月2日在YouTube、Facebook上線，點閱率即以驚人速度飆升，短短6天衝破百萬點擊，成功創下歷屆勇敢追夢的最佳紀錄，提前確定圓夢，明年初登上小巨蛋舞台開唱。

S.T.F.抒天弗昨在現場除了唱出得獎作品〈Time to Go說走就走〉，也為大師李泰祥特別創作一段Rap，「衝破天際從來沒有極限，病魔纏身也一路往前」充分描繪大師為音樂堅持而不凡的人生風景。接著改以清新雋永的〈橄欖樹〉、〈你是我所有的回憶〉、〈一條日光大道〉喚醒屬於四、五年級生風行校園的民歌回憶，觀眾也跟著舉起手機揮舞，以一片閃耀光海向大師致敬。

(中國時報)