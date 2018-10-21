彼得汀克萊傑演「矮人」同情主角

彼得汀克萊傑（右）與傑米道南在片中意外結為朋友，發展出奇特友誼。（HBO提供）

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中國時報
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由《冰與火之歌：權力遊戲》「小惡魔」彼得汀克萊傑（Peter Dinklage），和「格雷總裁」傑米道南（Jamie Dornan）主演的HBO原創電視電影《與赫夫晚餐》，彼得談到這部電影是他與導演薩沙傑瓦西（Sacha Gervasi）合作多年的成果：「我花了好幾年，14年拍攝，傑米5分鐘就拍完了！」

彼得說14年不誇張，自他遇到導演薩沙傑瓦西拿著劇本來找他算起。這是導演親身的經歷故事，彼得飾演導演的矮人演員朋友「赫夫」，傑米扮演導演。縱使身為金球獎和艾美獎得主，演「矮人」這件事還是讓彼得頗感慨，「我寧願做一些糟糕的辦公室工作。我覺得我從來沒有（因為演戲）得到任何東西，反而有時候有點尷尬。」片中他重現赫夫當年拍攝《007：金槍人》被羅傑摩爾（Roger Moore）塞進行李箱那一幕，他想像著赫夫心情：「即使我們是玩鬧地在拍攝，我還是感受到一絲絲羞辱。赫夫真的沒事嗎？」

好萊塢向錢看

除了人物奇特，電影也描述好萊塢的黑暗面，彼得對此習以為常，「好萊塢想賺錢，如果你沒辦法替他們賺錢，他們就不會對你感興趣。任何企業都是如此。」有人說好萊塢很殘酷，但彼得認為無法控制自己的生活，才是真正殘酷，「如果你能做出自己的選擇，那就不殘酷了。」

(中國時報)

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