傑米道南假肢道具穿上身

2018年10月21日 01:16 中國時報 潘鈺楨 報導

「格雷總裁」傑米道南在《與赫夫晚餐》飾演記者「丹尼」，人物原型正是導演薩沙傑瓦西。傑米慶幸導演並未對他要求嚴格，「我們都盡量不讓這成為一種負擔，所以導演讓我保留我的愛爾蘭口音，我和彼得汀克萊傑都不是模仿真人，而是演出自己的版本。」

為演出「自己的版本」，傑米穿戴超多假肢、道具，脫胎換骨成另一個人。36歲的傑米長相帥氣，不過從《格雷的五十道陰影》系列到今年的愛情片《Untogether》，角色多半懷著一顆「破碎的心」，他笑說：「破碎的人往往是最有趣的角色不是嗎？我認為所有人都有點破碎，可能是被某件事，或是失去某人影響。我被這些角色吸引，但一直扮演一些破碎的人是巧合！」

《與赫夫晚餐》以真實故事為靈感，描述記者丹尼（傑米道南飾）和全世界上最著名的瘋狂矮人演員赫夫（彼得汀克萊傑飾）的友誼。故事發生在洛杉磯的夜晚，當年赫夫拿著刀抵著導演喉嚨問：「想聽聽真人故事嗎？」兩人在1星期內共度了3天，赫夫訴說他複雜的成長經歷，與實驗性的醫學治療。電影將在今（21日）上午8點於HBO和HBO HD頻道與美國同步首播，當日晚間11點再次播出。HBO隨選視訊服務（HBO ON DEMAND）也將安排播出。

(中國時報)