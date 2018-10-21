窺視徐明美 天馬行空激盪時尚

2018年10月21日 01:17 中國時報 採訪溫筱鴻

溫筱鴻（右）穿著MAY HSU本季設計與徐明美設計師合影。圖片提供徐明美

經典又百搭的黑與白為主調，展現女性獨立、個性自我風格。圖片提供徐明美

台灣服飾設計師徐明美說：「品牌的核心DNA，就是透過一次次的作品，讓大家知道必須要更加好好的愛自己，唯有愛自己才可以保持正面的能量、保持美美姿態，唯有這樣，我們才能充滿熱情的面對每一天！」在我眼裡的明美，正是如此，即使每天行程滿檔，在她的臉上卻看不出一絲倦容，反而更充滿活力！參加了本季上海時裝周，明美一次次的突破與創新，也成功吸引眾人的目光。

明美從小受到外婆和隔壁鄰居阿姨的啟發，而奠定了服裝設計的夢想，她知道自己的車工、服裝製作沒有那麼擅長，甚至可以說是緩慢，但她巧妙地透過師傅的巧妙工藝，加以結合自己的天馬行空，因而成立MADAMMY，鎖定30到50歲的成熟女性為目標客群；2007年推出以年輕族群為訴求的副牌Hong Chubby，品牌名來自愛貓的名字Chubby；2015年再推出第3個品牌MAY HSU，瞄準獨立知性、不喜愛張揚的現代女性，繼去年在歐洲首先推出後，近年來也帶領數十位設計師開始主攻中國大陸市場。

結合包包品牌

徐明美說：「是誰說穿西裝必要打領帶，休閒褲必要腳踩運動鞋，我們從小被灌輸產生的既定思維，如今依舊在維持，而本季以重新思考，解放我們習以為常的慣習，重新定義衣服穿著的意義。這一季的MAY HSU就是要大聲告訴你，衣服還能這樣穿！」第4度登上上海時裝周的MAY HSU，此次主題以構思圖和都市中的場景作為靈感來源。重新思考新的裁剪、混合組裝形式，深刻了解運動結合時尚已然成為生活的ㄧ部分，也首度和包包品牌West Village合作，打造創新混搭風。

本季進而提取都市一角的景觀、形狀、標誌，充分應用色彩區塊，並在材料的對比和色調之間重新制定或加以循環，產生不一樣的視覺衝擊，取用新的視角，創造獨特精密的都會優雅風格。明美認為最難的不是設計，因為她的天馬行空，常常可以有許多不同的設計靈感及題材發想，反而常因面臨眾多流行趨勢或靈感，必須挑選放棄部分設計單元或細節，更尤其是在已經製作成品的款式中，要挑選出被淘汰的單品，對她而言，才是最大的挑戰。

2年前進軍大陸

在設計的過程中，最大的收穫是心中的滿足感，當腦海中的虛擬圖像經畫筆一筆一筆地創作出來，到最後衣服的成品，一步步就像孕育自己的小孩一般，「對我而言，可以吸引著我的目光的服裝，就代表這是件成功的創作，而當這件服裝被人們穿在身上，展現獨特的自信與美，也更加給我帶來莫大的成就感與鼓勵。」

MAY HSU於2014年在巴黎成衣展大受好評，進而於2016年正式在中國大陸推出，然而品牌的創立，源自明美對時尚文藝旅行的熱愛，透過不同國家文化與藝術的洗禮，使得明美設計的服裝總是可以跳脫既有框架，也能展現許多服裝不同的面向以及風格，進而讓服裝成為藝文之美的載體。愛旅行的明美在本季上海時裝周大秀一開始就帶出了運動的節奏，更特別在本季選用超級名模，展現品牌不凡的氣度。

一開始明美是因朋友不斷的鼓勵與催促，她才帶著兩個系列的服裝到巴黎的who’s next成衣展展出，從2014年開始，到現在已經第6季的展出，在一次次的試煉與考驗當中，明美為了符合歐洲市場的喜好，從一開始的碰壁，到與市場的磨合期，到現在擁有忠實的顧客。

旅行放鬆身心

這一路走來著實不易，原本只有500多件的訂單件數，雖然首次接單沒有達到理想，但是明美的團隊回到台灣後，重新調整適合歐美市場的款式，在第二季便有不錯的成績，目前擁有30多家的忠實顧客，再加上每季接觸不同的新顧客，MAY HSU訂單量逐年增長，明美也希望未來可以往更多的國家發展，讓MAY HSU在全世界嶄露頭角，更廣為人知與擁有更多人的喜愛。

面對每一天的挑戰，明美始終保持她充滿活力與熱愛工作的精神，但是她也懂得適時的放鬆自己、讓自己舒壓，透過旅行，不斷的去看見發掘世界各地的文化蘊涵，也讓她的品牌一直擁有不同的創新與驚喜，我們也非常期待明美的MAY HSU在歐洲與中國大陸的新興市場，能夠蒸蒸日上，持續設計出更多極具頂尖流行性的服裝，兼具創新、實穿、個性、優雅，也正如明美本人般，讓人想一一了解，慢慢窺探一番。

(中國時報)