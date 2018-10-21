第27屆台灣精品初選出爐

2018年10月21日 01:17 中國時報 報導黃詩芬

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由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的第27屆「台灣精品選拔」初選結果本日出爐，共有來自245家廠商的472件具「創新價值」的產品獲得台灣精品獎，其中27家廠商的30件優秀產品入圍，將於11月5日至11月8日繼續角逐台灣精品金、銀質獎之殊榮。

本屆獲選產品許多皆屬於我國政府推動的「五加二產業創新計畫」所涵蓋產業，占總獲獎件數比例達70％，共332件，其中，資通訊類的獲獎比例43％；智慧機械類獲獎比例以16％居次高；生技醫療類以10％居第三。

本屆獲獎產品在生技醫療方面的發展最為亮眼，特別是AI、物聯網及圖像技術的運用，突顯我國醫療產品業者力求轉型，並與國際趨勢接軌。而高值高利潤的電競產品仍然發燒，廠商持續研發尋求差異化。

去年台灣機械業產值破兆元達1.1兆元，成長11.1％，包含工具機等精密機械也多項獲獎；此外，機械業者也紛紛導入AIOT而跨進智慧製造的領域，部分機械製造廠更是經營多角化，開發出遠端監控與整合管理系統，透過雲端可以跨國管理所有機台運作、進行訂單排程，進而由硬體供應商提升為軟硬體整合服務廠商。

台灣精品選拔自民國82年創辦以來，一直是台灣產業的最高榮耀，獲選產品頂著「國家評選最具創新價值的優質產品」之光環，掛上由經濟部授權使用之「台灣精品」（Taiwan Excellence）標誌行銷，除了能彰顯榮耀、自我宣傳外，得獎廠商並有機會參加經濟部委託外貿協會在臺灣與國際市場推動之各項推廣活動。

第27屆台灣精品獲獎名單已公布於官網，歡迎上網瀏覽一睹風貌。（https://www.taiwanexcellence.org/tw/award/2019winner）。

(中國時報)