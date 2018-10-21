37部華人紀錄片 新北市輪番上映

37部華人紀錄片 新北市輪番上映　圖片提供新北市政府新聞局

友善列印
中國時報
報導謝曼婷

全國首創，題材最多元的紀錄片影展，即將登場！從新北出發，集兩岸三地近年最火熱的華人紀錄片，帶領你我體驗一段全新的視覺旅程！

10月21日至11月18日為止，每周播出一個主題單元的影片，共計播放37部紀錄片。找出你最愛的精彩題材。

「老少咸宜」：老鷹、警犬到小白鶴，換人當主角。

「勵志熱血」：老爸組團玩Band、偏鄉小孩踢足球找自我、學生拔河拔出一片天、拳擊菜鳥的成長路。

「人文關懷」：絕症家庭的掙扎、久病患者求生機、大體老師的故事、同志相愛後面對的體制挑戰與試煉。

「世界同框」：看不到就解決不了的空汙問題、快被垃圾淹沒的城市、理想主義者面對種族政治的考驗。

「藝術滿點」：次文化的塗鴉異想世界、畫家與舞蹈家視野下的人生、顯微鏡頭下的親情對話。

「在地焦點」：移工原來是泰拳拳王、面對世代交替的蓮藕老農、試著在滿山礦場找回傳統領域的部落長老、靈媒者自己也解決不了的人生關卡……。

影片將在「府中15」紀錄片影院（新北市板橋區府中路15號B1放映廳）播映，免費入場。

詳細場次表及放映片單資訊請上新北市紀錄片系列活動官方部落格http://newtaipeicitydoc.pixnet.net/blog或臉書搜尋「感動，無所不在！」（新北市政府新聞局廣告）

(中國時報)

傑米道南假肢道具穿上身

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。