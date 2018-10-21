37部華人紀錄片 新北市輪番上映

2018年10月21日 01:17 中國時報 報導謝曼婷

全國首創，題材最多元的紀錄片影展，即將登場！從新北出發，集兩岸三地近年最火熱的華人紀錄片，帶領你我體驗一段全新的視覺旅程！

10月21日至11月18日為止，每周播出一個主題單元的影片，共計播放37部紀錄片。找出你最愛的精彩題材。

「老少咸宜」：老鷹、警犬到小白鶴，換人當主角。

「勵志熱血」：老爸組團玩Band、偏鄉小孩踢足球找自我、學生拔河拔出一片天、拳擊菜鳥的成長路。

「人文關懷」：絕症家庭的掙扎、久病患者求生機、大體老師的故事、同志相愛後面對的體制挑戰與試煉。

「世界同框」：看不到就解決不了的空汙問題、快被垃圾淹沒的城市、理想主義者面對種族政治的考驗。

「藝術滿點」：次文化的塗鴉異想世界、畫家與舞蹈家視野下的人生、顯微鏡頭下的親情對話。

「在地焦點」：移工原來是泰拳拳王、面對世代交替的蓮藕老農、試著在滿山礦場找回傳統領域的部落長老、靈媒者自己也解決不了的人生關卡……。

影片將在「府中15」紀錄片影院（新北市板橋區府中路15號B1放映廳）播映，免費入場。

詳細場次表及放映片單資訊請上新北市紀錄片系列活動官方部落格http://newtaipeicitydoc.pixnet.net/blog或臉書搜尋「感動，無所不在！」（新北市政府新聞局廣告）

(中國時報)