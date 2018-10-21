百達翡麗表現恆久優雅

百達翡麗表現恆久優雅圖片提供百達翡麗

友善列印
中國時報
報導魏嘉虹
百達翡麗表現恆久優雅圖片提供百達翡麗

百達翡麗Twenty～4女裝腕表，體現女士恆久優雅氣質，堪稱典範。腕表面世近20年後，這家日內瓦鐘表製造商現滿足獨具慧眼與追求時尚的女士所求，呈獻Twenty～4 Automatic自動腕表，屬於該系列首枚搭載自動上弦機芯及圓形表殼款式。腕表當代感覺鮮明，匹配躍動精彩與不拘一格的生活風格，飾以美鑽閃爍耀目。備有精鋼與玫瑰金及多款表面色彩選擇。

全新自動上弦腕表Twenty～4 Automatic選用324 S C機芯，配以Spiromax游絲，由Silinvar物料製造，精確可靠，整枚機芯按照百達翡麗印記嚴格標準製造，展現種種人手加工精巧細節，在寶石玻璃表殼底蓋下盡覽無遺。

精鋼與玫瑰金共5款

Twenty～4 Automatic自動腕表備有5大款式：包括2款鋼製腕表搭配鑲鑽表環，2款玫瑰金腕表配以鑲鑽表環，以及1款玫瑰金腕表搭配鑲鑽表環、表鏈與表冠等可供選擇。「Dentelle」（花邊風格）鑲嵌技巧造就雙排並列寶石結構，倍顯寶石光芒。全數鑽石屬於切割無瑕的頂級Wesselton鑽石級別，符合百達翡麗印記指令及最嚴格的珠寶商標準。

精鋼款式備有2種表面選擇，藍色放射狀表面（編號7300/1200A-001腕表）或灰色放射狀從中央部分漸變黑色表面（編號7300/1200A-010）。玫瑰金款式亦有2款表面，巧克力啡色放射狀漸變表面（編號7300/1200R-001腕表）或銀灰色表面綴以獨家垂直及橫向磨拭雙加工效果，光澤媲美山東珍貴野生蠶絲（編號7300/1200R-010腕表）。

編號7300/1201R-001腕表專為屬意華麗佩戴的女士而設，表冠、表耳及表鏈外圍扣接鑲有469顆鑽石，共重約1.88卡。表面添上銀色山東蠶絲加工效果，十分突出。各款腕表皆採用全新專利摺疊扣（專利編號EP3162241B1），功能可靠，佩戴舒適，賞心悅目。

(中國時報)

林鳳營「友善鮮乳」國內外優質認… Maverick Vinales來台圈粉

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。