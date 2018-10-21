百達翡麗表現恆久優雅

2018年10月21日 01:17 中國時報 報導魏嘉虹

百達翡麗表現恆久優雅圖片提供百達翡麗

百達翡麗Twenty～4女裝腕表，體現女士恆久優雅氣質，堪稱典範。腕表面世近20年後，這家日內瓦鐘表製造商現滿足獨具慧眼與追求時尚的女士所求，呈獻Twenty～4 Automatic自動腕表，屬於該系列首枚搭載自動上弦機芯及圓形表殼款式。腕表當代感覺鮮明，匹配躍動精彩與不拘一格的生活風格，飾以美鑽閃爍耀目。備有精鋼與玫瑰金及多款表面色彩選擇。

全新自動上弦腕表Twenty～4 Automatic選用324 S C機芯，配以Spiromax游絲，由Silinvar物料製造，精確可靠，整枚機芯按照百達翡麗印記嚴格標準製造，展現種種人手加工精巧細節，在寶石玻璃表殼底蓋下盡覽無遺。

精鋼與玫瑰金共5款

Twenty～4 Automatic自動腕表備有5大款式：包括2款鋼製腕表搭配鑲鑽表環，2款玫瑰金腕表配以鑲鑽表環，以及1款玫瑰金腕表搭配鑲鑽表環、表鏈與表冠等可供選擇。「Dentelle」（花邊風格）鑲嵌技巧造就雙排並列寶石結構，倍顯寶石光芒。全數鑽石屬於切割無瑕的頂級Wesselton鑽石級別，符合百達翡麗印記指令及最嚴格的珠寶商標準。

精鋼款式備有2種表面選擇，藍色放射狀表面（編號7300/1200A-001腕表）或灰色放射狀從中央部分漸變黑色表面（編號7300/1200A-010）。玫瑰金款式亦有2款表面，巧克力啡色放射狀漸變表面（編號7300/1200R-001腕表）或銀灰色表面綴以獨家垂直及橫向磨拭雙加工效果，光澤媲美山東珍貴野生蠶絲（編號7300/1200R-010腕表）。

編號7300/1201R-001腕表專為屬意華麗佩戴的女士而設，表冠、表耳及表鏈外圍扣接鑲有469顆鑽石，共重約1.88卡。表面添上銀色山東蠶絲加工效果，十分突出。各款腕表皆採用全新專利摺疊扣（專利編號EP3162241B1），功能可靠，佩戴舒適，賞心悅目。

(中國時報)