Maverick Vinales來台圈粉

2018年10月21日 01:17 中國時報 報導郭隆富

Maverick Vinales來台圈粉圖片提供山葉機車

兩輪賽事最高殿堂MotoGP選手Maverick Vinales已於15日蒞臨台灣舉辦見面會，是現役GP選手首度來台，引起車界不小的轟動，吸引眾多熱愛GP賽事的YAMAHA粉絲前往接機，讓國際級的賽車手一抵台即感受到台灣車迷的熱情！

Maverick Vinales於2013年拿下moto3世界冠軍，自2017年加入YAMAHA廠隊，即在卡達與阿根廷站拿下分站冠軍，潛力無限不容小覷。於台北W hotel舉辦的粉絲見面會，吸引數百名YAMAHA粉絲前來朝聖，活動訪談中可感到到Maverick Vinales對台灣車迷熱情的感謝與賽車的熱愛。

見面會中也為車迷分享2019年R3新式樣車殼搶先亮相的超大驚喜，擁有RDNA賽車基因的New R3承襲了YZR-M1競速的Design概念，不僅適用於通勤，更能在山道與賽道上帶來絕佳的操控樂趣，對於喜愛仿賽與檔車操控感的入門者來說絕對是最佳的選擇。

Maverick Vinales身為國際賽車選手，對愛心公益活動也是不落人後，晚會的高潮，就在Maverick Vinales親筆簽名的公益競標中展開，在國際選手的加持下，選手專屬的安全帽與陪他征戰GP賽事的貼身護膝以漂亮的價格售出！所得的金額YAMAHA將全數捐給財團法人兒童暨家庭扶助基金會。最後Maverick Vinales與台灣眾多粉絲合影留念，帶著台灣車迷的祝福與熱情前往下一站日本茂木展開輝煌征戰。

(中國時報)