city’super加拿大美食節

2018年10月21日 01:17 中國時報 報導王儒哲

city'super加拿大美食節圖片提供city'super

city'super自即日起至10月29日，攜手加拿大駐台北貿易辦事處與加拿大航空，隆重推出2018 city'super 加拿大美食節，現場展售200多款加拿大經典食材，逾5成是city'super獨家首賣，加上當道的飲食風氣Super Food，要為顧客打造一個截然不同的加拿大美食節，消費滿額送STEEVES楓糖漿，更有機會飛向極光小鎮－黃刀鎮飽覽幸福極光絕景。

加拿大傳統點心「海狸尾巴」口味不勝枚舉，家家戶戶都有獨門配方，活動期間在天母店、新竹店廚藝教室各有一場「海狸尾巴DIY」教學，原汁原味的正宗加拿大甜點一學就會！若想進階品嚐更多加拿大「楓」味點心，也可參加「甜蜜楓味午茶party」，3道加拿大傳統點心搭配3款加拿大冰酒，絕對會帶給大家有別以往的加拿大美食饗宴。

活動期間在city’super加拿大美食節活動店消費滿800元，可參加加拿大航空直飛溫哥華、轉機到一年有超過250天看的到極光的黃刀鎮來回機票抽獎；即日起至31日期間至加拿大航空官網輸入「CITYSUPER18」更可享全線各艙等購票95折之優惠。

(中國時報)