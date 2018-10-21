city’super加拿大美食節

city'super加拿大美食節圖片提供city'super

友善列印
中國時報
報導王儒哲
city'super加拿大美食節圖片提供city'super

city'super自即日起至10月29日，攜手加拿大駐台北貿易辦事處與加拿大航空，隆重推出2018 city'super 加拿大美食節，現場展售200多款加拿大經典食材，逾5成是city'super獨家首賣，加上當道的飲食風氣Super Food，要為顧客打造一個截然不同的加拿大美食節，消費滿額送STEEVES楓糖漿，更有機會飛向極光小鎮－黃刀鎮飽覽幸福極光絕景。

加拿大傳統點心「海狸尾巴」口味不勝枚舉，家家戶戶都有獨門配方，活動期間在天母店、新竹店廚藝教室各有一場「海狸尾巴DIY」教學，原汁原味的正宗加拿大甜點一學就會！若想進階品嚐更多加拿大「楓」味點心，也可參加「甜蜜楓味午茶party」，3道加拿大傳統點心搭配3款加拿大冰酒，絕對會帶給大家有別以往的加拿大美食饗宴。

活動期間在city’super加拿大美食節活動店消費滿800元，可參加加拿大航空直飛溫哥華、轉機到一年有超過250天看的到極光的黃刀鎮來回機票抽獎；即日起至31日期間至加拿大航空官網輸入「CITYSUPER18」更可享全線各艙等購票95折之優惠。

(中國時報)

Maverick Vinales來台圈粉 裕隆為身障者發聲挺音樂歌舞劇

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。