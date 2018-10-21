裕隆為身障者發聲挺音樂歌舞劇

2018年10月21日 01:17 中國時報 報導郭隆富

納智捷副總經理曹中庸（左）代表裕隆集團公益認捐門票150張。圖片提供裕隆集團

裕隆集團倡議無障礙交通與平權文化，以行動支持台灣首創無障礙交通音樂歌舞劇《無礙吾愛II-天使的微笑》是世界首演CRPD（身心障礙者權利公約）、台灣第一齣無障礙交通音樂歌舞劇，由台灣障礙者權益促進會與香巴拉劇坊舉辦，將於10月27至28日於松山文創園區多功能展演廳舉辦公演，邀請障礙者與專業演員混搭演出，劇本以無障礙議題策畫，以「障礙文化扶植」、「社會同理心教育」及「障礙者平等參與」為障礙者發聲，購票請洽兩廳院售票系統。

16日的開幕記者會上，裕隆集團與社會創新夥伴—眾社會企業以行動支持，派出「9453友善旅人計畫」形象專車LUXGEN V7扮演象徵自由行走的夢想飛天車，與演員與輪椅舞者一同演出快閃歌舞劇；並公益認捐門票150張，邀請集團員工、弱勢團體、身障者和家屬，以及無障礙計程車司機免費索票欣賞。

裕隆集團期望透過文化藝術的推廣，啟發觀眾對於現在社會環境以及障別的省思，以同理心關注近身視角中的行動不便者、家庭和照顧者的社會參與議題，持續推動台灣未來智慧交通與全齡設計服務的發展。

(中國時報)