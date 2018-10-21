澎湖萬聖趴到福朋吃喝搞怪

（ 圖／澎湖福朋喜來登臉書）

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（ 圖／澎湖福朋喜來登臉書）

澎湖福朋喜來登酒店10月22至31日止，推出「大小鬼來搞怪！福朋萬聖趴趴走」系列活動，宜客樂海港百匯自助餐廳推出萬聖甜點，血淋淋的手指餅乾、眼球鮮奶凍、蜘蛛甜點、骷顱頭馬卡龍等萬聖造型甜點，攜手月桂冠推出清酒無限暢飲；27日更有小朋友最愛的萬聖Runway Show，邀請全家大小一同扮成最喜愛的日本經典角色，大小鬼怪手牽手，一同度過溫馨可愛的萬聖節！

宜客樂海港百匯自助餐廳萬聖節期間準備了血淋淋的手指餅乾、眼球鮮奶凍、蜘蛛甜點、骷顱頭馬卡龍等各式搞怪甜點，並攜手月桂冠推出濃醇米香的清酒喝到飽，另有消費滿2000元即贈200元餐飲券的超優惠萬聖消費歡樂滿額贈活動；現場設有萬聖怪奇打卡區，拍照打卡即有機會獲得宜客樂自助晚餐券。宜客樂海港百匯自助餐廳22到31日萬聖怪奇大餐每人780元。

27日舉辦小朋友喜愛的萬聖Runway Show，呼聲最高的前三名得獎者將可獲得主廚特製的萬聖奇幻大禮包，歡迎全家大小一同扮成最喜愛的日本經典角色，大小鬼怪手牽手，萬聖Runway齊步走！

詳情和訂位請洽澎湖福朋喜來登酒店，電話：（06）927-1005，或電郵catering.sales@fourpointspenghu.com或參訪澎湖福朋喜來登酒店官方網站（www.fourpoints-penghu.com）。

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