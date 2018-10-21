喀嚓！記錄台灣早期歷史

2018年10月21日 01:17 中國時報 報導何志平

台灣知名攝影家陳田稻曾說：「拍照是感覺的深化，不是技術的問題。」在他的眼中，攝影是在一剎那的時間把人事物拍到最好、最有內容、最有感情的照片。他說，真正的攝影是沒有修正的機會，你只有如電光石火般的一次機會，去把角度、光線、構圖整體在瞬間掌握並融合而出，創造絕美的攝影作品。

台灣攝影史可上溯至19世紀，諸如來自海洋彼端的外國人，為了特定目的留下的影像。而台灣人真正接觸攝影該從日治時期算起，日本政府為有效統治台灣，引進攝影技術。當中不少日籍攝影師進入台灣開設「寫真館」並招收學徒，成就首批的本土攝影師。國立歷史博物館5日開始與國立新竹生活美學館合作，展出館藏的台灣攝影名家作品，其中不少是這些首批的台籍攝影師，譬如林草先生就是當年知名的攝影名家。這些當時本土菁英們，有的是對攝影有著無比的熱情，或是赴日學習攝影後回台開業，在他們的技巧及對美的敏感度下，不僅記錄下當時的風土民情與人文思想，更見證由台灣人主動掌握鏡頭的歷程。

攝影讓剎那間成為永恆

此次展出的作品以台灣攝影早期發展紀實為主，真正做到「觀者有心，隨處有景」的情致。這些早期的攝影大師充分展現風格平實及對吾土吾民的關懷。如新竹北埔出身，早年赴日求學的台籍精英鄧南光，在《北埔鄉事》系列作品中就盈滿著對故鄉的深情與觀照，在他的照片中人物自然、樸實。此外，還包括與鄧南光先生並稱「攝影三劍客」的張才、李鳴鵰，及其他攝影家的作品。透過這些攝影大家的經典作品，讓我們彷彿感受到他們當年追求自由、真實與美的歷程。

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(中國時報)