珠寶遇鞋履 名媛瘋收藏

2018年10月21日 01:17 中國時報 報導何志平

華人設計大師周仰傑（左）及新銳設計師洪大鈞，在2017年合作創立「紀娜梵」品牌。（紀娜梵提供）

當珠寶和鞋履結合，已不再是日常用品，而是收藏。上個月18日在倫敦時裝周中，由曾因戴安娜王妃而聲名大噪的華人設計名師周仰傑（Prof. Jimmy Choo OBE）及新銳設計師洪大鈞（Reggie Hung），在2017年合作創立「紀娜梵」品牌，將鞋履和高級珠寶跨界融為一體，成為名媛們的收藏品。

洪大鈞出身台灣珠寶世家，母親許惠卿更是珠寶界名人，耳濡目染下他對珠寶的美感天性就有別於一般設計師。他畢業於英國國際創造藝術學校，並獲得倫敦藝術大學中央聖馬丁學院平面設計學士學位及角色動畫碩士學位，使得他在珠寶及設計上有著極為過人的天賦。洪大鈞說，「我是周仰傑大師的義子，在他親手教導下，我學會的不僅是經驗、智慧堆疊出來的藝術堅持與工匠精神，還有懂得尊重人，為人著想的做人原則及品格。」

周仰傑在1996年時創立Jimmy Choo公司，後逐漸成為奢侈品鞋履品牌的代名詞。他表示除了高端的鞋履事業之外，最關注藝術教育，希望能分享多年的創作經驗。他說，不是只有創造出新奇的作品才算是創造，把熟悉的元素當成未知的領域再度開發，也同樣具有不可估量的創造性。

至於如何詮釋「紀娜梵」，洪大鈞說，從自然美學和風景中汲取靈感，雲、樹、花、植物都納入2019春夏系列。該系列由稀有珠寶嵌於鞋履表面，如紅寶石、藍寶石、玉石、蛋白石等點綴於每款設計之上，獨具匠心打造高級珠寶與奢華鞋履之間的獨特結合。

今年11月中國國際進口博覽會期間，「紀娜梵」會舉行進入中國市場的首秀，將會推出一款價值3000萬，由周仰傑設計的珠寶高跟鞋，以及洪大鈞設計、用GIA的粉紅鑽和白鑽精鑲而成的全鑽高跟鞋，讓人充滿期待。

(中國時報)