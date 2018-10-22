台鐵37年來最慘重意外！普悠瑪翻覆 18死百餘傷

台鐵6432次普悠瑪自強號，21日在宜蘭冬山跟蘇澳間的新馬站發生嚴重翻覆意外，8節車廂斷裂扭曲成「Ｗ」型，至少18人死亡、168人受傷。（摘自爆料公社臉書）

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中國時報
／綜合報導
圖為警消搶救傷者。（李忠一攝）
台鐵北迴線普悠瑪列車6432車次傷亡統計

普悠瑪列車昨天下午行經冬山站至蘇澳新站間的新馬站時，發生嚴重翻覆意外，鐵軌彎成Ｕ型、車廂翻疊成Ｗ形狀，疑有乘客被拋出車外，現場哀嚎聲四起，宛如人間煉獄，共造成全列車旅客366人中，18人死亡、164輕重傷慘劇。這起事故不僅是普悠瑪上路後，也是台鐵37年來最慘重的意外！

鐵軌變形 車廂斷裂疊成Ｗ

台鐵6432車次普悠瑪列車，表定下午2時50分從樹林站發車，預計晚間7時14分抵達終點台東站，原預計下午4時29分抵達羅東站後，一路南下直抵花蓮站，但才從羅東站發車後不久，就在冬山站與蘇澳新站間的新馬站發生出軌意外。

電力不穩 行進間急煞多次

現場生還旅客描述，這台列車狀況非常多，在礁溪疑似發生故障短暫停止，行進間緊急煞車3次，電力也不穩，車廂內螢幕顯示異常，且從宜蘭站出發沒多久，車身就搖晃得很嚴重，之後車子愈開愈快，跟平時搭乘普悠瑪號感覺很不同，開到蘇澳後聽到一聲巨響，全車同時發出尖叫聲，車子就翻覆了。

乘客被甩拋車外 遺體破碎

現場可見原本整齊的8節車廂，斷裂扭曲成「Ｗ」型，有車廂90度翻覆在地上，最遠被甩到離鐵軌30公尺遠，力道之大造成鐵軌扭曲變形，其中第6、7、8節車廂傷亡最嚴重，有乘客疑因車廂翻覆而被拋出車外，部分死者遺體支離破碎，現場慘不忍睹，晚間大型機具進入新馬站，並將車廂拉正，檢查車底等處是否有人受困。

司機送醫前 曾說輾過異物

台鐵宜蘭運務段段長謝清田表示，新馬站並無轉轍器，因此列車不可能因為轉轍器而出軌，是否因煞車系統等問題才釀成意外，仍需進一步調查釐清；司機員尤振仲昨被送往急診室時沒什麼意識，無法講話。不過，據事故現場居民轉述，列車翻覆後司機員爬出車廂後曾表示，感覺車子有輾過異物，還特別察看鐵軌狀況，但無法確認是輾過什麼東西。

宜蘭地檢署2名檢察官昨會同鐵警局與宜縣警局前往事故現場勘查，並與鐵路警察局、宜蘭縣警局組成專案小組，檢警漏夜召開專案會議，分別調閱監視器、訊問司機、受傷乘客，並勘驗鑑識採證，將盡速釐清事故究竟是人為還是機械因素釀禍。

(中國時報)

普悠瑪翻覆 》司機員出站前 通報…

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