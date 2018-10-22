普悠瑪翻覆 》司機員出站前 通報動力有問題

2018年10月22日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

普悠瑪昨出軌翻覆重大傷亡事故，有旅客說，該列次普悠瑪事故前多次異常急煞，甚至傳出有輾過不明物體情形。台鐵局長鹿潔身表示，列車司機員出站前，有通報動力有問題，但因為還可以行車，就沒有停駛，而普悠瑪號是傾斜式過彎列車，透過傾斜機制，在彎道可比一般列車提速，出事路段有300公尺彎道，依規定時速65公里。

5車廂傾覆嚴重 死傷最多

昨天下午6時50分，6432次樹林開往台東普悠瑪在冬山=蘇澳新站間發生全列車出軌事故，鹿潔身表示該列車去年該車有大保養過，至今已營運6年，列車編組共8輛，全列車出軌，其中有5節車廂傾覆最嚴重。

鹿潔身說，該列車車長無受傷，司機員輕傷，目前應該是翻覆的5個車廂死傷最多，最嚴重是第7、8節車廂，因全車為封閉設計，乘客只能破窗逃生。詳細事故原因要再取得車上列車自動保護系統（ATP），也就是列車行車記錄器，包括當時車輛行駛速度多少、引擎及電力是否有異常等，詳細事故原因要由行保會、交通部鐵道局及專家調查。

台鐵連夜搶修事故現場，調來大型機具吊起事故車輛，預定今天搶通單線，讓首班車可營運。台鐵表示，依規定死亡旅客會賠償530萬元，受傷費用會再視情況負責，因事故延遲，台鐵也可提供全額退票。

台鐵表示，該列車尤姓司機59年次，是七股機務段司機員，1997年透過鐵路特考考進台鐵，已有5年駕駛經驗，送往羅東聖母醫院觀察室。關於是否要在火車上加裝安全帶，鹿潔身說，未來會要求普悠瑪降速，確定問題出在車輛或是路線後，會再採取相應措施。

連夜搶修 預定今搶通單線

去年10月，台鐵431次台東開往樹林的普悠瑪號，在三民站內出軌，列車上約300名乘客當時由區間車接駁，無人傷亡，這起事故是花東線普悠瑪第一次發生出軌意外，確認是路線問題。

(中國時報)