易磨耗軌道 爭議多年！普悠瑪or噗嚨共 5疑點待釐清

搜救人員在事故現場以接力方式將遺體送出。（王英豪攝）

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中國時報
／台北報導
普悠瑪列車於新馬車站出軌翻覆，台鐵局長鹿潔身召開記者會向社會大眾鞠躬致歉。（劉宗龍攝）
傷者家屬得知噩耗後不敢置信，低頭掩面哭泣。（王揚傑攝）
普悠瑪出軌翻覆5大疑點

台鐵普悠瑪昨日下午在新馬站出軌翻車，造成186人死傷的慘劇，鐵道專家指出，圈內長期質疑普悠瑪不是真的傾斜式列車，且對軌道造成的磨耗比一般列車高出許多，這次應該列為調查方向。但昨晚有消息傳出，該列車的自動保護系統被關閉，以致過彎時沒有減速，也有人提出事故前電力不穩、列車急煞或過彎超速、壓到異物、偵測系統故障...等5疑點，但台鐵尚無法證實。

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自動保護系統 疑被關閉

有鐵道界人士表示，6年前台鐵向日本購買普悠瑪時，「根本被糊弄了」，傾斜式列車過彎時會自動傾斜，抵銷離心力，運作包括液體作用式、機械作用式等，太魯閣號屬於機械式加氣動式，是真正的傾斜式列車；但普悠瑪號使用空氣彈簧，在日本沒有人敢講這是傾斜式列車，但台鐵當時搞不清楚狀況，現在根本該向日本求償。

該人士透露，日本向台灣推銷普悠瑪時，稱新幹線也是用這套系統，但日本國土面積大，路線以直線居多，轉彎的曲線半徑在2000公尺以上；反觀台灣的地形，不只是彎道多，有些地方的轉彎半徑甚至只有300公尺，昨天事故地點新馬站，大約7、800公尺。

該人士指出，根據台鐵的速限規定，太魯閣、普悠瑪等新自強號，速限可以高於一般列車10至20公里。舉例來說，一般列車以65公里過彎，太魯閣號可以跑到85公里，但台鐵顯然已發現普悠瑪的問題，內部行政文件要求司機過彎速限為75公里，太魯閣與普悠瑪號稱同等級，其實功能差很大。

上一班車通過 軌道沒問題

他說，列車經過彎道時，因為離心力的影響，會向外側倒一點，所以需要感測器偵測角度，讓車身自動調整傾斜度，台鐵購車時，要求過彎時的橫向壓力容許值是0.3每秒平方，但普悠瑪的空氣彈簧不能吸收這些壓力，後來台鐵將容許值放寬到0.8每秒平方，普悠瑪因此符合資格。也由於0.8每秒平方的壓力大，對軌道的磨耗大，讓花東線工務道班的員工罵得要命，平均3至5年才會換的軌道，現在變得要時常更換。

鐵道暨國土規劃學會副理事長任恆毅表示，本次出軌意外應從3個方向去觀察，「人為操作」、「車輛系統」以及「軌道問題」。他研判，人為操作的可能性較小，由於出事地點是彎道，列車自動保護系統（Automatic Train Protection，ATP）會防止列車速度過快，但如果是系統有問題，給出錯誤的指令，「那台鐵的問題更大」。

突然翻車 不排除壓到異物

任恆毅指出，之前就很擔心傾斜式列車造成的隱憂，因為車輛搖擺對軌道的磨耗更大，台鐵對於軌道的維修應要非常重視。事故後軌道的軌條、鋼軌磨耗狀況，或是相關的扣件有沒有變形或斷裂，都要調查清楚。

另有司機員認為，新馬站每天經過的普悠瑪有2、30班，跑了6年都沒問題，且依照台鐵規定，前一班車若發現軌道有問題，會往上級通報，下一班車經過時會自動減速，昨天沒有接到通報，車子卻突然翻車，不排除是壓到異物。

蔡英文總統昨晚間跟行政院長賴清德通話，指示務必確認所有乘客已被救出、 釐清事故原因、盡速協調東部運輸的應變方案，今上午她將調整行程，前往宜蘭醫院探視傷患；賴清德則在昨晚深夜前往事故現場並到醫院探視，指示全力搶救。交通部次長王國材、台鐵局長鹿潔身則在記者會上，針對普悠瑪出軌事故，向民眾鞠躬道歉。

(中國時報)

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