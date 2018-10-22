普悠瑪翻覆 》一聲巨響 人彈飛 屍塊四散

2018年10月22日 04:10 中國時報 胡健森 、 李忠一 、 陳志賢 ／綜合報導 ／綜合報導

「搭火車不是最安全的嗎？怎麼會這樣！」出事的普悠瑪列車，造成18人不幸喪生，遺體多數送往蘇澳榮民醫院，因適逢周末收假，車上乘客大多是要返回台東、花蓮等縣市，下午意外發生後，罹難者家屬接獲噩耗，立即趕赴宜蘭，晚間抵達院內，哀慟欲絕。

台鐵這起嚴重事故，18名乘客不幸當場罹難，其中更有母子雙亡悲劇，由於撞擊力道猛烈，部分罹難者遺體遭噴飛出車外，身首異處，現場屍塊四散，慘不忍睹，當地民眾驚呼，「宜蘭火車事故傷亡最慘重一次」，並在現場撒冥紙，願罹難者安息。

在這起重大車禍中受傷的顏姓婦人說，她跟丈夫以及7歲的孫子，前一天就北上到新莊參加友人的婚禮，昨天從台北搭車返回台東，3人坐在第6節車廂，列車翻覆之前，只聽到一聲巨響，隨即整節車廂就一陣翻天覆地，等她回過神時，只看見丈夫及孫子趴在地上，頭部鮮血直流。被送往蘇澳榮民醫院的顏姓婦人與丈夫分送不同醫院，她難過地說，聽說丈夫沒有心跳，送到博愛醫院急救，也不知道狀況如何。

住台東的杜先生說，他和家人參加員工旅遊，到宜蘭2天1夜旅行，同行40多人，有30多人在宜蘭搭上出事的普悠瑪號，車子開沒多久，一聲巨響，乘客全飛起來，他被壓在椅子下沒辦法移動，最後被救了出來。

此外，法務部經清查，已知台東戒治所1名同仁現於羅東聖母醫院治療中，另台東監獄1名替代役男於送往羅東聖母醫院治療後，傷重不治。矯正署已指派宜蘭監獄典獄長前往探視慰問，並提供適當協助。

宜蘭縣政府決定先將遺體就近送到蘇澳榮民醫院的太平間，因太平間空間不足，只能緊急在太平間入口處的地上鋪上軟墊，並以布幔圍起，由慈濟等志工人員先舉行簡單、肅穆的誦經法會儀式。

部分趕到蘇澳榮民醫院的罹難者家屬，難忍悲痛，看到親人好端端地開心出門，卻無故成了一具冰冷屍體，家屬只能在親友及志工人員攙扶下一步步地往前走，有人泣不成聲直問「怎麼會這樣？」更不解地問旁人說：「搭火車不是最安全的嗎？怎麼會發生這種事？」

宜蘭縣政府則立即啟動應變機制，除派員安撫聞訊趕到的家屬們情緒，並了解家屬們的需求，以便能協助處理相關後事，但同時也派出大批警力將家屬與媒體記者隔開來，還有員警制止媒體拍攝。

(中國時報)