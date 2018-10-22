普悠瑪翻覆 》生死一線間！每月都搭這班 半途換車逃一劫

2018年10月22日 04:10 中國時報 張立勳 、 莊哲權 ／綜合報導 ／綜合報導

逃過一劫！3年多來都搭乘6432次普悠瑪號回台東的黃姓女子，21日沒買到全程票，在羅東站下車換太魯閣號，沒搭上出事列車，她直呼老天保佑，盼所有乘客平安。

黃女前天到台北照顧癌症開刀的朋友，昨下午搭乘6432次普悠瑪號回家，她說，幾天前就買不到全程車票，換不到票連分段車票也沒有，內心還一直想「真是太倒楣了」，後來只好先買台北到羅東的票，然後再轉車到台東。

她說，3、4年來，每個月都會搭出事的班次從台北回台東，在羅東站下車後，一直等不到太魯閣號，詢問後才知道剛搭乘的普悠瑪號翻覆，嚇出一身冷汗。

事發後，黃女直說，真的是老天爺保佑，可能是老天看她為了照顧罹癌的朋友才幫助她逃過一劫，她也希望上天庇佑所有乘客平安。

搭上出事列車的彭姓男乘客說，進新馬站時感到車速很快，才覺得怪，車廂內椅子突然翻轉，他和朋友躲在椅子內才沒有受傷，列車停止後，爬出車廂查看，整列車廂竟掛在圍牆上，還有鐵條插進車裡，現場有多人受傷，哀號聲四起，他跟朋友趕緊加入救援，幫忙把受傷乘客揹下車。

到韓國交流返台的卑南國中24名師生搭上翻覆普悠瑪列車，坐在第8節車廂的國一楊姓女學生說，一瞬間翻天覆地，也不知道發生什麼狀況，等她回神，看到座位旁1支不知是誰的手機，就不假思索地隨手拿起來撥打119報案。

背部、臉部都遭挫傷的楊姓學生及另3名同學都被送到蘇澳榮民醫院，楊姓女學生也在第一時間向家人報平安，父母正趕往宜蘭途中，而她隨手撿到的手機應是朱姓領隊的，朱員目前狀況不明。

(中國時報)