普悠瑪翻覆 》破碎車體夾雜屍體 人間煉獄

台鐵發生重大事故，6432次普悠瑪自強號在新馬站出軌，5節車廂傾覆嚴重。（王英豪攝）

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中國時報
／宜蘭報導
車廂內部一團亂。（摘自網路）
警消出動，許多民眾等待救援。 （美聯社）

普悠瑪號21日在宜蘭發生史上最嚴重事故，宜蘭縣消防局第一時間投入大量人力、機具前往現場搶救，有進入車廂的義消說，雖然車廂裡大致完整，但可能是車速過快，不少乘客被拋出車外，破碎的車體夾雜殘破的屍體和大量血跡，現場猶如人間煉獄，「真的從沒遇過這樣的慘劇！」

列車出軌 翻覆成Ｗ字形

昨傍晚救護人員陸續抵達，都被眼前列車翻覆的一幕嚇一大跳，只見列車出軌、翻覆成「Ｗ」字形，已確定死亡的乘客則暫時以白布覆蓋，首要的就是先搶救生還者！

「你要醒著！快跟她講話！」一開始因傷者眾多，救護車陸續抵達、送傷患，還有部分傷者就躺在鐵軌旁，救護人員對滿身是血的傷者急救，直到後續大量人車抵達，才讓救護人員稍稍喘口氣，但隨時間一分一秒的過去，找到一具又一具的遺體，也讓救護人員臉色愈顯沉重。

讓現場搜救人員難過的是，在第7節車廂中一個座位上，找到一個大人抱著一名小孩，可是卻因為被壓擠，無法辨識兩具遺體的性別，搜救人員只能破壞座椅，將2人拉出，拉出時大人還緊抱著小孩，讓搜救人員為之動容。

緊抱孩子 搜救人員動容

翻覆的普悠瑪列車因傾倒在東正線靠海側，但救援還須經過月台、鐵軌，以及散落在現場的普悠瑪殘骸，搜救人員為方便搬運遺體跨越月台，以人力接力方式把遺體搬離事故現場。

晚間7時40分，搜救人員拉出第一具遺體，為保留罹難者尊嚴，警消、國軍拉起布條避免拍攝。慈濟師兄、師姊在一旁祝念，送罹難者上車運往蘇澳榮民醫院冰存。

因應遺體陸續送往醫院，院方緊急調派18個冰櫃冰存遺體，檢警漏夜確認罹難者身分，陸續通知家屬到場認屍，處理相關後事事宜。慈濟也派員進駐新馬站，提供麵包、熱飲等食物，供協助救難的警義消、台鐵人員等人取用。

有目擊者稱，意外發生當下，只見眼前滿是煙塵，直到煙散去才曉得意外如此嚴重！為了就近救援，消防局指揮中心設在新馬站的月台，警義消、軍方等單位陸續進駐，警義消冒險進入車廂中，一一查看是否有人生還。

進入車廂 只能用慘字形容

一名參與搶救的義消說，進入車廂內只能用「慘」來形容，雖然車廂大致完整，未受太大擠壓而變形，但普悠瑪車行速度快，「車廂裡都是血！」也有許多乘客被破碎的車廂玻璃割傷。

這名義消說，撞擊力道太大才會釀成嚴重死傷，尤其是有數名乘客不幸被拋出車外，當場身亡，部分遺體也因受到強烈撞擊，支離破碎。

在意外發生後不久抵達現場關心的吳姓民眾說，列車出軌、翻車後，看到現場情況只能用「一團亂」來形容。搜救人員為協助受困者脫困，不斷上下察看確認是否仍有遺體未搬出，直到深夜目測範圍搜尋完畢，連夜調派大型機具吊掛事故車輛，全面搜索清查車廂內，確認受困者全數脫困。

(中國時報)

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