普悠瑪翻覆 》宜蘭醫療資源不足 只能分批治療

2018年10月22日 04:10 中國時報 胡健森 、 王揚傑 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

台鐵普悠瑪號6432車次列車發生出軌翻覆事故，造成18人死亡、168人受傷，分送羅東聖母醫院、羅東博愛醫院、蘇澳鎮榮民醫院和宜蘭市陽明大學附設醫院，獲救旅客在醫院急忙打聽同行親友安危，表情驚魂未定，院內還不時傳出幼兒哭鬧聲，還有部分與家人分送不同醫院的小朋友臉色慘白，顯得徬徨無助。

「事發太突然，根本沒時間反應！」來自台東、參加公司員工旅遊的侯雅如說，她們坐在第7節車廂，事故發生前，感覺到車廂搖晃得非常厲害，突然一聲巨響後，許多乘客從椅子上彈飛起來，還有椅子、行李從頭上飛過去，全部衝向車廂前端，乘客與椅子、行李全都交疊在一起，真的很恐怖。

13歲的王瑄凰陪爸爸到宜蘭參加員工旅遊，同樣坐在第7節車廂，她說，事發前原本沒有感覺到有什麼異狀，突然間車子晃得非常厲害，接著就翻車了，車廂內椅子都被撞飛起來，很多人被壓在椅子底下，她耳朵被尖銳的物體割傷，所幸無生命危險。

由於這起意外發生在周日，醫院人手本就比平常少，傍晚傳出重大意外消息後，宜蘭縣政府立即啟動大量傷病患啟動機制，全縣救護車、醫護人員也全部動員，但傷者數量實在太多，即使分送到數家醫院，醫院第一時間也難以因應，只能依照傷勢輕重分批治療，許多無性命危險的輕傷者，則先移往醫院大廳等處休息等待治療。

羅東聖母醫院動員院內所有醫護人員及志工，救護車不斷魚貫駛入急診室前，所有人員忙著搬運傷患、檢傷分類，人人面色凝重，手腳卻停不下來，整座醫院如同熱鍋上螞蟻。眾多傷者的親友也陸續趕抵醫院，志工面對焦急的家屬，除先安撫其情緒，還要跑進跑出協助家屬找尋傷者。

聖母醫院急診室醫師王國政表示，該院有2人到院前死亡，現收治13名傷患，其中4人在加護病房、1人在急診留觀，其餘21人輕傷均已返家。至於列車駕駛員肋骨骨折，已收治住院觀察。其中一名美籍傷者為大陸裔梅姓女子，計畫到花蓮找師父修行，搭上這班列車。

傷者雖然驚魂未定，但情緒大多保持平穩，有人拿著手機向家人報平安並敘述狀況，另有不少傷者四處打聽同行親友的狀況，焦急不已；這次的重大事故，更有許多小朋友受傷，且父母親送到別的醫院救治，孩子不知該如何是好，顯得有點不安慌張，只能靜靜在醫院等待。

(中國時報)