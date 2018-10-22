普悠瑪軌翻》加速突翻覆 天旋地轉嚇破膽

2018年10月22日 04:10 中國時報 李忠一 、 林縉明 、 許家寧 、 陳燕珩 ／綜合報導 ／綜合報導

台鐵普悠瑪列車21日在宜蘭新馬站發生出軌意外，釀成嚴重傷亡，能自行走下車、自行脫困的乘客，多半集中在列車後方的第1、2、3等車廂中，驚魂未定的乘客回憶，列車行駛過程有2次緊急煞車，雖感到不太尋常，但怎麼也沒想到列車會出軌？

驚險逃生的邱先生說，事發當下感覺列車突然加速，接著馬上翻覆，很多旅客都在睡夢中，完全來不及反應，車廂內尖叫聲四起，乘客全擠在一起，有人被壓在底下不斷哀號，有人拚命想逃離列車，但車門歪掉變形，只能自力救濟，隨手拿物品破窗，甚至有人直接用腳踹破玻璃逃生，現場血跡斑斑，場面怵目驚心。

從台北搭車、計畫返回花蓮的葛小姐說，意外發生時她坐在第2車廂，行駛過程中普悠瑪2次急煞，讓她心裡感到「怪怪的」，但仍不以為意在車上閉眼小憩。孰料，伴隨著一聲急煞後，緊接而來的是天旋地轉，怎都想不到列車會出軌！

由於昨天是周日下午，許多民眾準備返鄉或回到工作崗位，車廂均滿座。旅客彭先生說，他是台東瑞源國中校友，昨全班37名同學在宜蘭聚會，結束後約8人搭普悠瑪號回台東，沒想到碰上意外，事發當下他急尋周圍同學，互相確認是否安全，逃離後仍餘悸猶存。

一名國中三年級的男學生，則與同學在新馬站裡等候其他人脫困消息，他說，意外發生後，他與女同學還能在車廂裡行走，他是走過車道、走出已打開的列車門後自行脫困，他搭的車廂沒翻覆，讓他直呼「真的很幸運。」

普悠瑪翻覆前與一輛區間車於新馬站附近會車，據區間車上70歲蔡姓乘客家屬轉述，當時在列車上就有聽到普悠瑪發出巨大聲響，回頭一看發現普悠瑪翻覆，還冒出零星火花，下車後急忙跑回家向家人報平安，但也被親眼目睹的慘劇嚇破膽，回家後不斷喃喃自語，受到驚嚇心情難以平復。台鐵花蓮運務段長吳金添表示，花蓮站部分列車準時發車，旅客乘車後將先到東澳站，再轉搭接駁車轉乘北上，但因出軌事故，部分列車調度不易，初估平均會延誤1至2小時以上，經調度車站人潮以紓解，預估影響29列次、旅客人數逾萬人次。

(中國時報)