新北選戰 本報最新民調！深澳停建後 侯友宜仍大幅領先蘇

2018年10月22日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市長候選人蘇貞昌因為中央執政拖累，選戰打得辛苦。 （葉德正翻攝）

新北選戰 本報最新民調

觀塘換深澳白搭！行政院長賴清德10月12日明確宣布停建深澳燃煤電廠，外界認為以此搶救新北低迷選情，但根據《旺旺中時》媒體集團最新民調，高達91.7％受訪者表示，不會因中央決議停建深澳電廠，改變支持對象；國民黨新北市長候選人侯友宜仍以49.1％支持度大幅領先民進黨候選人蘇貞昌的31％，兩人差距擴大到18.1個百分點。

侯支持度攀升到49.1％

行政院在今年3月強勢主導深澳燃煤電廠過關，但本集團在9月民調顯示，77％民眾反對深澳電廠，藍營以此掌握選戰節奏全力猛攻，蘇貞昌受限於中央政策，民調拉不起來，賴清德決定出手相救，在桃園觀塘環評案通過後，宣布停建深澳燃煤電廠，及台中火電廠未來逐年退場，企圖用「一桃救三市」策略來搶救選情。

《旺旺中時》委託艾普羅民調公司於10月15日～16日進行民調顯示，侯友宜仍以49.1％支持度領先蘇的31％，較本集團10月初民調相比，侯、蘇差距從16.6百分點擴大到18.1百分點。至於看好度部分，侯友宜當選的看好度為54.6％，高於蘇貞昌的25.1％，看好度與月初民調差不多。

被問到是否知道行政院決定以觀塘換深澳？知道的有66.3％，但有33.7％不知道。被問到會不會因為深澳停建影響投票決定？91.7％說不會，其中，有53.3％原支持侯友宜者，29％原就支持蘇貞昌，9.4％仍未決定，行政院絞盡腦汁，以觀塘換深澳，對新北市選戰，卻沒有拉抬效果。

從年齡交叉分析，侯友宜在所有年齡區間都領先蘇貞昌，在20到29歲年輕選民中，侯友宜以56.6％大幅領先蘇貞昌的25.1％，差距高達31.5個百分點。

至於各選區支持度部份，侯友宜僅土城、三峽、樹林、鶯歌等第7選區，以38.7％略輸蘇貞昌的38.9％；關鍵「搖擺區」板橋，侯以55.1％領先蘇的27.5％。

9成1選民未受影響

艾普羅民調公司是針對設籍新北市20歲以上民眾進行電話訪問，有效樣本數共1077人，在95％信心水準下，抽樣誤差最大值為正負3.0％。

(中國時報)