新聞透視－執政沒誠信 環評廢了也沒人信

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中國時報

經濟部在17日表示，最快2周完成深澳電廠廢止程序。但根據《旺旺中時》在15～16日所做民調，只有30.4％民眾相信政府會就此停建，卻有高達47.1％不相信會停建，有22.5％民眾回應不知道、沒意見。

蔡政府上台後施政滿意度一路走低，最令人民難以接受的是「謊話連篇」，選前說一套，選後做一套，而且諸多政策似乎都有政治考量，而不是出於為人民好，如今賴清德說要停建深澳，竟有近7成民眾拿不定主意或是根本不相信真的會停建，等同宣告蔡政府「信用破產」。

民進黨政府說謊紀錄可謂「罄竹難書」，選前高舉「非核家園」大旗，選後發現難以維繫電力供應，不僅加大火力發電製造空汙，還重啟核二2號機，打臉「非核家園」的口號，原來所謂「非核家園」是以民眾呼吸的健康為代價、所謂「非核家園」只是為了反核四而不反對舊機組？

民進黨的環保意識也禁不起考驗。民進黨在野時，立誓要保護觀新藻礁，執政後要蓋中油天然氣第三接收站，就可以大潭藻礁為代價，被環團譏諷，無論是能源或環保政策都像煎蛋般可翻來翻去，但這樣的案例並不陌生。過去，為了南鐵東移，可以犧牲居住正義，如今為了拯救新北選情，拿觀塘三接換深澳電廠，人民都看在眼裡，民進黨怎麼欺騙自己與選民。

從政要有誠信，民進黨沒有核心理念，只有選舉操作，屢次因政治情勢變化，而更改自己的核心價值，已經成為「放羊的孩子」，說了太多的謊話，使得他們也認不清楚自己的面目，人民眼光是雪亮的，這份民調充分顯示民眾根本不相信民進黨政府的所作所為，當這個政府失去誠信時，做任何事都沒有正當性了，失去民心的海嘯恐讓民進黨在年底選舉被自己「嚇死」。

(中國時報)

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