侯打動民心 三蘆鐵票區翻轉了

2018年10月22日 04:10 中國時報 葉德正

新北市三重、蘆洲向來是民進黨鐵票區，根據《旺旺中時》民調，侯友宜在此區首度以45.7％贏過蘇貞昌30.2％，多達15.5個百分點，除侯展現與以往藍營候選人不同魅力外，藍營地方執政的組織戰綿密更是居功厥偉。

相較之下，民進黨中央政策朝令夕改，又有促轉會等「東廠事件」的反輔選，即使行政院對新北大放利多，新北民眾也不領情。

根據《旺旺中時》最新民調顯示，侯友宜在三重、蘆洲支持度以45.7％大贏蘇貞昌的30.2％，對比本報10月初民調，侯、蘇在此區42.7％比上43.3％，顯見在傳統綠營票倉，蘇貞昌已被藍營大幅超越。

侯友宜硬漢形象深植民心，除了擔任新北市副市長達7年的「執政優勢」，加上他特有「南部囝仔」特質，這些與傳統藍營政治人物既定印象反差極大，也讓厭惡藍綠惡鬥的民眾，有了新的期望。

侯友宜競選團隊除了大打形象牌，地方黨部更利用執政優勢加強組織聯繫工作，新北市黨部主委李乾龍上任後，重整因經費問題幾乎關門的14個區黨部，結合議員、里長成立29區侯友宜後援會，以藍營最擅長的綿密組織戰，打下深厚基礎。

以新北市外地同鄉會為例，侯友宜不僅守住偏藍的彰化同鄉會、金門同鄉會，更因出身嘉義，打破傳統支持綠營的嘉義、雲林同鄉會的組織，不少幹部直言力挺「自己人」，一來一往，對綠營極具殺傷力。

正義形象的空軍，加上地面組織戰，侯友宜人氣一路飆升，民進黨一方面用負面手法，窮追猛打文大宿舍、鄭南榕事件；一方面又用「觀塘換深澳」，再釋出萬大樹林捷運經費通過等建設利多。但因手段粗糙，反給選民政策反覆、選舉取向的負面印象，造成侯友宜民調「不減反增」，持續拉大領先。

(中國時報)