綠營認定搬開大石頭 施展政見

2018年10月22日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

深澳電廠停建，對拉抬民進黨新北市長候選人蘇貞昌民調沒有明顯效果，黨政人士昨天表示，深澳電廠過去被新北市選舉模糊焦點，現在大石頭搬開，未來會強化蘇的「創新想法」與「施政能力」，來凸顯侯的舊思維與無能。

黨政人士表示，停建深澳電廠可以讓該議題不再被藍營「一炒再炒」，也讓新北市民可以把焦點轉回來關注候選人的政見和能力。

黨政人士指出，其實蘇貞昌確定出馬參選新北市長之後，府院黨與蘇陣營就曾討論過深澳電廠相關議題，並朝停建方向規畫，只是要先確立替代方案，不希望因停建而影響台灣未來的供電，才會延到這時候宣布，沒想到藍營對新北市提不出什麼遠景，卻只會打深澳電廠。

他說，既然大石頭搬開，過去對新北市的未來提不出什麼創新想法和施政規畫的侯友宜，未來將無法再閃躲，新北市選民也可以真正分辨蘇貞昌和侯友宜的不同。

民進黨中央和蘇陣營將從蘇貞昌的「創新想法」與「施政能力」兩方面來著手，市長候選人日前完成號次抽籤，抽到1號的蘇貞昌釋出的影片，就是拿著全像顯示器，加上動畫，以創新活潑的方式來介紹號次。

黨政人士表示，這類不同於過去傳統的作法，就是要凸顯蘇貞昌的創新，讓市民相信，蘇若當選，未來的新北市也會更多元、更有趣、更有效率。

此外，蘇貞昌最近配合黨籍市議員競選總部成立，在新北市走透透，除了擴大補助假牙、垃圾袋減價等全市共通的政見外，每到一處也會強調他過去擔任縣長時的政績和建設，並針對當地最需要的共政策和建設，提出政見。

像是板橋車站旁3.3公頃的地，將打造成全台第一的親子體驗博物館；中永和長期以來的停車問題，將向中央爭取經費改善；還要在台北港設商業特區，創造更多就業機會。

(中國時報)