郁向美喊話 軍演掀戰爭漩渦

2018年10月22日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

新黨昨舉辦「慶祝台灣光復，聲討亂臣賊子」活動，活動全程由新黨青年軍主導，也藉此拉抬台北市議員候選人組合「很震撼」聲勢。新黨主席郁慕明表示，這場活動是要讓年輕人獨當一面，會中的講話也是要向美國喊話，「台灣有一批年輕人是希望台灣和平，不要捲入戰爭的，美國若在台海軍演會把台灣帶進戰爭漩渦。」

議員選戰 拉抬「很震撼」

國際局勢動盪，陸美貿易戰開打，台灣恐成為陸美角力下的犧牲品。郁慕明希望告訴美國人，台灣人要的是和平而不是戰爭，台灣應該要成為非戰區。昨天的活動他沒上台致詞，全交給新黨青年軍發揮，他說，由他來說還是老一輩的聲音而已，他希望讓美國知道台灣年輕人不希望打仗，美國不要誤解台灣想依靠美國去打仗。

新黨每年定期都在光復節前舉辦活動，今年適逢選舉，新黨提名的議員候選人都到場；此外，也特別拉抬青年候選人組成的「很震撼」（蘇恆、林明正、侯漢廷」組合。國民黨前主席洪秀柱以及國民黨立委費鴻泰也到場相挺。

新黨批綠賣台 當看門狗

新黨發言人王炳忠在開場致詞時批評現在的政府，把台灣賣給美國做看門狗，還要用血汗錢自備口糧，台灣被當成美國看門狗，還要賭上你我的生命財產來做賭注。在現在政府執政下，台灣有很多菁英，就這樣被鎖死在被民進黨搞得又老又窮的鎖島政策裡。

王炳忠表示，當對岸同根同源的同胞，張開雙手敞開心胸要邀請我們共享祖先留下的錦繡河山、邀請我們分享中華民族復興的成果時，為何不加入？當中國崛起了，我們也不應該缺席，但是我們怎麼會淪落到把人民手中的權利交給亂臣賊子、東廠閹黨？把台灣搞成又老又窮？還要再被騙？

王炳忠批評美國已經墮落到自私自利地搞「美國優先」，美國已經做慣世界老大哥，還在把全世界當他的提款機，打從心底瞧不起中國，中美貿易戰就是「新的鴉片戰爭」。

不過昨天在活動現場出了不少狀況，由於國父紀念館大會堂管制相當嚴，太早去、太晚去、沒拿到票都難以入場，甚至有新黨人員被擋在門外，讓不少支持者悻悻然離去，讓一些新黨人員氣到批評國父紀念館是在搞「技術性干擾」。

(中國時報)