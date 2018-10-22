柱柱姐籲 兩岸不能同床異夢

2018年10月22日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

國民黨前主席洪秀柱昨天出席新黨舉辦的「慶祝台灣光復，聲討亂臣賊子」活動。洪秀柱在致詞時說，自己在競選總統時提出的「一中同表」被誣衊，九二共識並不等於「一中各表」，「一中各表永遠表不到一塊兒」，她認為應該再往兩岸深水區進一步，中華民國憲法本來就是統一的憲法。

洪秀柱表示，她對現在的情勢非常憂心，眼見國民政府到台灣一路艱辛地努力與成就，如今遭受這樣的局面；擔任國民黨主席時，她一直在思考國民黨是不是失去了黨格、黨魂，失去了中心思想與理念，她也一直呼籲要「用壯育青」，今天被稱為黨國大老的人，都是20、30歲時受到先總統蔣經國一路栽培提拔的，才有後來的權力地位，但這幾十年來，未來的人才在哪？

洪秀柱也很在意過去她在兩岸政策的說明，外界不夠明白，她甚至自嘲是不是論述能力不夠才這樣。當時她提「一中同表」，卻遭受污衊、打擊跟誤解，但是九二共識並不等於「一中各表」，九二共識是「一個中國原則，共同追求國家未來統一」，這也是符合中華民國憲法的精神，應該要追求國家統一，「兩岸不能同床異夢」，兩岸對彼此的定位、一中的定義以及如何發展，遲早都要面對。

洪秀柱說，當時她提出這個想法，被說是「非主流的」，跟主流有落差，所以才被「換柱」，但她以國父革命為例，當時國父的主張也是當代「非主流」，她呼籲在場支持者不要灰心喪志，有一天會成為主流意見的呈現。

(中國時報)