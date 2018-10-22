韓國瑜現象 預告綠2020陷苦戰

2018年10月22日 04:10 中國時報 呂佳蓉／北京上海連線報導

年底九合一大選的腳步逼近，大陸涉台部門與學者皆密切關注。大陸涉台人士透露，11月地方選舉等同是檢驗民進黨當局的「期中選舉」。

大陸關注這次大選出現的「韓國瑜現象」，2014年的地方選舉也曾出現「柯文哲現象」，代表民心思變，也預示2020年總統大選，民進黨將陷入苦戰。

另名上海涉台人士受訪時則指出，台灣的選舉始終與民粹連繫在一起，使得台灣的民主走向不健康的道路，很多的台灣政黨製造極端政治情勢，製造兩岸對立，這是不負責任的做法。

而有關於這一次台灣地方選舉，該上海涉台人士則表示，九合一選舉雖然是地方選舉，但也是對民進黨政府上台兩年半時間以來的一個整體的檢驗，應該可以看出台灣民眾對他們的評價。此外，大陸對於高雄、台中、彰化等國民黨可能翻盤的縣市都很關注。

盤點台灣的選舉情勢，北京涉台人士指出，現在看來，國民黨氣勢屬於上升階段，陸方當然希望國民黨能贏，畢竟國民黨能與大陸溝通，因此若在選票方面能大幅上升，就算國民黨最後是小輸選舉，也覺得在局勢上是屬勝利。

北京涉台人士指出，這次選舉是具有指標意義的選舉，就目前來看國民黨贏多少，增加幾個縣市也是合理的結果。民進黨執政以來遇到很大問題，這樣也意味著九合一選舉過後一年多要舉行的2020年總統大選，民進黨也要陷入苦戰。

包含這次九合一大選出現「韓國瑜現象」，2014年的地方選舉也曾出現「柯文哲現象」，談到此問題北京涉台人士說，「韓國瑜現象」等同於是「柯文哲現象」的翻版，並直說台灣社會民眾的取向，出現「韓國瑜現象」很正常。

不過對於國民黨高雄市長候選人韓國瑜的選情，京滬看法略有不同。北京涉台人士認為判斷要謹慎為好，雖然韓國瑜氣勢往上升，但他畢竟與民進黨的候選人陳其邁還有距離，民進黨在高雄經營多年，在原來高雄縣部分，韓國瑜還是與民進黨有些差距；然而上海涉台人士則細數台灣民調，認為韓國瑜民調看漲，誰輸誰贏都還很難說，直到投票那天才會知道答案。

有關台北市選情方面，北京涉台人士則直言，對於大陸而言，不論是現任市長柯文哲當選，還是國民黨的候選人丁守中當選，都比民進黨候選人姚文智贏要來的好。

(中國時報)