經部國營事業恐爆增至73家

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中國時報
／台北報導

政府轉投資事業若公股比率達50％，將被認定為國營事業並受相關規範。綠委陳明文提案修法指出，不少轉投資公司交叉持股，導致政府股權遭稀釋，公產淪為私產，他提案增訂「政府出資超過10億元且政府資本超過20％」，也屬於國營事業範疇，外界預料若修法通過，不少公司董事長都會被換一輪。

立法院經濟委員會今排審《國營事業管理法》，將處理立委陳明文、王定宇、徐永明等人提案。惟據了解，經濟部旗下轉投資事業頗多，對此案甚為緊張，國營事業定義若趨嚴，光經濟部旗下國營事業就會爆增至73家。徐永明版則是將法規定得更嚴，政府持股超過20％就算國營事業，且政府的官派董事長必須有3年以上的相關經驗。

王定宇的提案則著重在退輔會轉投資事業的交叉持股狀況。根據2015年政府轉投資公私合營事業中，公股比率達40至50％共有30家，其中，中油有多家轉投資事業公股都接近50％，如中殼潤滑油達49％、國光電力達45％；而退輔會主管的國軍退除役官兵安置基金也有此狀況，皆以些微比率避開門檻，但如計入交叉持股，政府資本超過50％的公司共有8家。

王定宇的修法版本除了現行50％規定，還要再將政府轉投資、再轉投資間接持有股份都合併計入；若修法通過，退輔基金8家轉投資事業將變成國營事業。

(中國時報)

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