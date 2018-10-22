農漁產品銷陸議題 選舉發酵

這次地方選舉包含兩岸議題，綠營縣市首長不敢忽視農產品輸陸困難的現況。圖為前雲林縣長蘇治芬（前排中）赴北京促銷雲林農特產品。（中新社資料照片）

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中國時報
／台北報導

馬政府時期台灣各縣市不分藍綠主政，農產品都可以賣到大陸，甚至國台辦還特別到台灣與農漁民簽約契作。但是2016年蔡政府上台之後，因為不承認「九二共識」，台灣農產品銷到大陸數量大減，目前綠營主政縣市農產品無法銷陸，此一議題也在九合一地方選舉發酵，包括高雄市國民黨市長候選人韓國瑜高喊要幫農漁民把產品銷往大陸。綠營縣市長候選人也不敢明言不與大陸往來，要爭取大陸商機。

馬英九日前為國民黨屏東縣長候選人蘇清泉輔選時說，大陸現在是民進黨執政的縣市不考慮採購，屏東也一樣，其實國民黨執政的縣市還是可以把鳳梨銷往大陸。爭取連任的屏東縣長潘孟安則舉出數字，表示今年屏東縣政府啟動鳳梨外銷，屏東外銷6000餘噸的鳳梨，其中有7成銷往大陸，其他包括養殖的石斑魚也銷往香港。

中華統一促進黨總裁張安樂到屏東為黨內縣議員候選人何麗莉輔選也打大陸牌，3大政見「零關稅進大陸、高水準的觀光客到屏東來、在香港發行屏東公債」。張安樂表示，屏東是農業大縣，農業要找出路，卻賣出不去，最大出入口大陸，但是遇到兩岸關係低潮，產品賣不出去，將為屏東鄉親爭取權益，把市場給打通。

馬英九到台中說，台中市要讓盧秀燕當市長，台中的農產品才有機會賣到大陸。國民黨籍台東縣長黃健庭，今年就賣了500公噸的鳳梨到大陸，包括台東釋迦也賣過去。台中有很多農產品，例如茂谷柑過去都是一櫃櫃賣到大陸，希望盧秀燕當選可以打通這一關。

韓國瑜表示，他當選高雄市長後，一定會幫農民到東南亞及大陸南部城市找訂單，不再讓農民過得這麼辛苦。韓國瑜說，他要推「南南合作」，把高雄的農漁產賣到東南亞及大陸南部的城市，拉高農漁民收入。

韓國瑜到宜蘭幫林姿妙站台時指出，越是風調雨順，農漁民越是流淚，因為農漁民面臨「兩把刀」，外銷出不去，內銷價格崩盤，未來他若當選高雄市長，要與林姿妙聯手幫農漁民找外銷訂單。

(中國時報)

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