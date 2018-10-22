願景館剪綵 蔡拉抬黃偉哲

蔡英文總統（中）、行政院長賴清德（左）與民進黨籍台南市長候選人黃偉哲（右）牽手高喊凍蒜。（程炳璋攝）

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中國時報
／綜合報導

九合一選舉號次抽籤後第一個周休日，蔡英文總統馬不停蹄前往台南、澎湖，分別替民進黨籍台南市長候選人黃偉哲、澎湖縣長候選人陳光復站台造勢，還在台南與行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全合體。不過，小英在台南卻遭部分團體抗議。

改革引反彈 稱不能不做

黃偉哲競選總部暨城市願景館21日開館，綠營趁機再推一波選舉大造勢活動，蔡英文、賴清德與蘇嘉全連袂南下，為黃偉哲與民進黨籍議員拉抬聲勢，還幫黃偉哲的城市願景館剪綵，並入館寫卡片掛上許願樹後離去。

蔡英文表示，執政以來推動救年金、討黨產、減稅金、發展新能源，這些改革都影響台灣的未來，雖知會引起反彈，但不能因此不敢改革，還強調台灣真的在進步中。

賴清德則提到黃偉哲的城市願景館就開在牛排館隔壁，就像在說「政策牛肉在這裡」，並細數過去7年在台南施政，需要黃偉哲接棒延續。

不過，蔡賴合體造勢，也引來部分團體抗議，先有退警協會在會場外高喊「蔡英文下台」；賴清德進場時，也遇上無黨籍市議員候選人高忠義拉布條抗議核災食品進口。蔡英文上台時，反南鐵東移自救會會長陳致曉與1名民眾更高舉白布條抗議，皆遭警方驅離，未引發過度騷動。

蔡跨海站台 力挺陳光復

民進黨澎湖縣長候選人陳光復競選總部昨天成立，蔡英文也跨海站台，支持群眾超過1500人，是今年選戰澎湖最熱鬧的場面。

蔡英文稱讚陳光復是「克服澎湖東北季風的男人」，4年內打造澎湖社會福利冠軍，長照2.0服務普及率全台第一，提升醫療品質後送直升機常駐地，都是鄉親期盼多年的創舉。

(中國時報)

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