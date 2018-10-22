拚經濟創稅 朱傳授高思博

國民黨台南市長候選人高思博（左）與新北市長朱立倫（右）共同簽署大台南創富宣言。（劉秀芬攝）

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中國時報
／綜合報導

新北市長朱立倫21日馬不停蹄分別前往台南市及南投縣，替國民黨台南市長候選人高思博、南投縣長林明溱站台。鑑於高思博強打65歲以上老人免繳健保費、房屋稅凍漲，還會依法退稅於民，被對手質疑錢從哪裡來？朱立倫特地南下分享在桃園市、新北市執政的創富方法，還與高思博前往花園夜市掃街拜票。

舉成功案例 勿空談政治

朱立倫表示，民進黨在台南、高雄執政20多年了，選民已經給過民進黨機會，做不好就該換人。目前韓國瑜人氣高漲，高雄選民覺醒了，台南選民也要覺醒，民進黨對選情緊張，連蔡英文總統、行政院長賴清德都南下幫黃偉哲站台助選。

朱立倫更以自己在桃園市、新北市執政經驗傳授拚經濟創稅方法，首要開放投資設廠增加稅源；其次是由政府主導開發工業區，錢進政府口袋。

朱立倫還舉拉拉山水蜜桃、萬里蟹、新北歡樂耶誕城為例，分享行銷農產拚觀光成功案例。

他表示，拚經濟要有創意要有想法，不要空談政治，選高思博才能幫台南發大財。

赴南投站台 大誇林明溱

最後，朱與高更簽署大台南創富宣言，主張打造台南自由市，使台南成為招商最開放、最便捷的經濟城。

朱立倫前往南投時也說，林明溱是第1名縣長全心全意為南投，從觀光到所有建設與社會福利都全力以赴；林明溱基層出身最了解南投認真清廉的好縣長。

南投幅員遼闊林明溱1鄉1鄉跑，需花費4個多小時，相較於新北1區到另1區最遠2個半小時，證明南投跑基層真的好辛苦，林明溱正是最勤跑基層的好縣長。

(中國時報)

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